Broederstrijd tussen Ralf (VVV) en Mats Seuntjes (AZ) eindigt onbeslist

Eigen doelpunt

Misschien maar beter ook. Bij de vorige ontmoeting tussen haar zoons, in Venlo, kopte Ralf een kwartier voor tijd de bal per ongeluk in eigen doel. Hij verstopte vervolgens zijn hoofd in de kunstsprieten. Op de tribune huilde zijn moeder, met kleinkind op schoot, een beetje mee.



Vroeger, met vijf jongens in huis, was ze vooral politieagent, vertelden de broers in 2013 aan de Volkskrant. 'Er was één Playstation thuis en de regel was: de winnaar mag blijven zitten. Als je verloor, kon het zomaar een uur duren voordat je weer aan de beurt was. Regelmatig was het knokken.'



De scherpe randjes zijn er wel van af. Na afloop van die wedstrijd in Venlo had hun moeder nét wat meer aandacht voor de onfortuinlijke Ralf. 'Ze wist als moeder instinctief dat ze bij mij moest zijn. 'Kan gebeuren, mijn jongen', zei ze.'