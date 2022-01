Brobbey en de lijdensweg naar een goal

Zoals Berend Boudewijn een schitterende naam was voor een quizmaster die veel prijzen weggaf, Björn Borg paste bij een tennisser met gevoel voor mode en Brigitte Bardot de schoonheid bleek die haar naam suggereerde, hoort Brian Brobbey bij het type snelle spits.

Alsof hij was voorbestemd voor het spitsendom. Brian Brobbey. Spreek het maar eens snel uit en de naam krijgt ongekende dynamiek. Brobbey, net terug bij Ajax van even geweest bij Leipzig, is sterk en snel. Zondag, als het na afloop van de topper PSV - Ajax vooral gaat over trainer Roger Schmidt en zijn complottheorieën, over een balletje in of uit, is het werkelijke hoogtepunt het doelpunt van Brobbey. Afgezien van het schot van Mazraoui.

Het is niet zozeer het doelpunt zelf, als wel hoe het tot stand komt. Allereerst is daar echt een spectaculaire botsing met verdediger Armando Obispo, bij zo’n geval als twee mannen tegelijk de bal hard raken en de vraag is wie zal blijven liggen. Meestal degene die even inhield. Met name de vlucht van Obispo is indrukwekkend. Maar terwijl de PSV’er even de ledematen schudt en weer opstaat, blijft Brobbey liggen. Knieband. Hij slaat met zijn hand op het gras en sluit even de ogen. Dat is vaak een slecht teken, ook al zijn er handophetgrasslaanders die simuleren.

Brobbey staat op en strompelt verder. Hij zal uitvallen, dat is zeker. Hij is als de soldaat die ondanks een wond nog heel even moet wachten alvorens een bed vrij is in het veldhospitaal. Nog even waakzaam blijven, tot de aanvoer van nieuwe troepen. Eigenlijk doet Brobbey niet meer mee. Nou ja, vooruit, hij sluipt nog één keer mee naar voren, stiekem, als Ajax over links uitbreekt. Het is geen rennen meer wat hij doet. Het is iets tussen wandelen, strompelen en hollen in. Zijn loop is een lijdensweg, letterlijk, maar wie weet welke beloning wacht op het eind.

De tegenstander denkt intussen dat de spits geen gevaar meer vormt. Brobbey neemt, met moeite aangekomen in het strafschopgebied, een aanloopje als de voorzet van Tadic is vertrokken. Hij springt, voor zover hij zich nog kan afzetten. Alleen in de lucht is hij even pijnvrij. Lekker. Hij klopt Obispo en Mauro Junior en kopt in. Zijn derde goal in twee duels.

Dan strompelt hij naar de zijkant. Hij zou eigenlijk moeten juichen, maar dat kan hij niet meer. Te veel pijn. Bij het reclamebord achter het doel laat hij zich op de grond zakken. Zachtjes slaat hij weer met de hand op de grond. Mazraoui geeft hem een bemoedigend, troostend tikje op zijn bil.

Als PSV en Ajax na rust verder voetballen, zit Brobbey dik ingepakt op de tribune. Na afloop denkt hij dat het meevalt met de blessure. Een verrekte band of zo. Hij heeft twee weken om te herstellen tot de volgende wedstrijd. De verslaggever vraagt of het niet moeilijk was om op tijd bij de bal te zijn. Met een lachje antwoordt hij dat hij altijd op tijd is. Wat kan hij anders zeggen, met een naam als Brian Brobbey.