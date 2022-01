Brittany Bowe schenkt Erin Jackson haar startplaats op de olympische 500 meter schaatsen

Erin Jackson op de 500 meter, vorige maand tijdens een wereldbekerwedstrijd. Beeld AP

Het Amerikaanse selectiesysteem is keihard. Jackson, veruit de beste Amerikaanse sprinter van deze winter, had geen beschermde status en in aanwijsplekken zoals in Nederland was niet voorzien. Door een misslag was ze met 38,24 langzamer dan Bowe (37,81) en Kimi Goetz (37,85).

‘Ik heb het voor mezelf verpest’, reageerde Jackson teleurgesteld na afloop. Maar een dag later lijmde Bowe de kapot gevallen olympische droom weer aan elkaar door haar plek op de 500 meter aan Jackson cadeau te doen.

Afgelopen maanden baarde Jackson opzien met haar snelle tijden op de 500 meter. Als eerste zwarte vrouw won ze wereldbekerwedstrijden, vier van de acht maar liefst. Niemand zegevierde deze winter zo vaak als zij. Het nieuws dat zij de Spelen zou moeten missen ging als een schokgolf door het schaatsen.

Vrienden uit zonnig en warm Florida

Bowe en Jackson komen allebei uit Ocala, een klein stadje in zonnig en warm Florida, waar ze aan inlineskaten deden. Bovenal zijn ze vrienden. Toen de vier jaar oudere Bowe als langebaanschaatser aan de Spelen van 2014 in Sotsji meedeed was dat de reden voor Jackson om de tv aan te zetten. Ze is geen sportkijker, maar de verrichtingen van haar vriendin wilde ze niet missen.

Geïnspireerd door Bowe stapte Jackson ook over op de schaats, in 2017. Een paar maanden later mocht ze al naar de Olympische Spelen van Pyeongchang. Daar speelde ze een bijrol met de 24ste plek op de 500 meter. Deze winter mikt ze op een hoofdrol in Beijing.

Het is niet ongebruikelijk dat schaatsers vriendschap laten prevaleren boven olympische startrechten. In 2014 stond de Canadese sprinter Gilmore Junio zijn plekje op de 1.000 meter af aan zijn landgenoot Denny Morrison. Die laatste zou meer kans op succes hebben, oordeelde Junio. Hij kreeg gelijk. Morrison pakte zilver, achter olympisch kampioen Stefan Groothuis.

Het is diezelfde mengeling van kameraadschap en realiteitszin die Bowe tot haar besluit brachten. De Amerikaanse, favoriet voor de 1.000 en 1.500 meter in Beijing, weet dat zij op de 500 meter veel minder in te brengen heeft dan Jackson. ‘Erin heeft een kans op een medaille, hopelijk een gouden, en het is me een eer om haar die mogelijkheid te bieden’, zei ze bij NBC. ‘Ze heeft het verdiend.’