Britse zeiler overboord geslagen in Ocean Race

De 47-jarige Fisher is bemanningslid van Team Sun Hung Kai/Scallywag, dat namens Hongkong deelneemt aan de zeilrace om de wereld. De Nederlandse zeilster Annemieke Bes behoort eveneens tot het zeilteam van de ervaren Australische schipper David Witt. Ook in de vierde etappe ging het al mis bij het team, toen teamlid Alex Gough bij het wisselen van de zeilen door een grote golf van dek werd geslagen. Hij kon echter binnen enkele minuten weer aan boord worden gehesen waarna zelfs de etappe nog werd gewonnen.



Nu waren de omstandigheden beduidend lastiger om direct om te keren. Fisher, die zijn debuut maakt in de Ocean Race, maar wel eerder deelnam aan de zware Sydney-Hobart-race, droeg weliswaar reddingskleding toen hij in de zuidelijke oceaan viel, maar desondanks bestaan er grote zorgen om zijn veiligheid. De temperatuur van het water is slecht 9 graden. 'We zijn zeer bezorgd, zeker gezien de huidige weersomstandigheden', liet de wedstrijdleiding weten.



De andere bemanningsleden op Scallywag verkeren in veiligheid volgens de teamleiding. Er is een zoek- en reddingsoperatie in gang gezet. Hulp van de andere zes deelnemers is geen optie wegens de zware omstandigheden en de ligging van de boten ten opzichte van Scallywag.