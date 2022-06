Britse tiener Raducanu toont op Wimbledon eindelijk weer haar talent

Emma Raducanu is blij met haar zege in de eerste ronde op Alison Van Uytvanck. Beeld Getty Images

Voor Emma Raducanu voelt haar eerste ronde partij op Wimbledon als thuiskomen. Een jaar nadat ze als debutante onverwachts de vierde ronde bereikte, is de 19-jarige Britse tennisster terug op het grandslamtoernooi in Londen. Maar daarmee houden de vergelijken op. Haar status is totaal anders.

Raducanu veranderde In twaalf turbulente maanden van een studente in grandslamwinnares. Van een verborgen tennistalent in een Britse superster. En van een onbekende tiener die per jaar een paar duizend euro bij elkaar sloeg in een graag geziene miljonair.

Drie maanden na haar doorbraak op Wimbledon liet de dochter van een Roemeense vader en Chinese moeder de tenniswereld versteld staan. Ze won de US Open als qualifier en trad in de voetsporen van Virginia Wade, die in 1977 als laatste Britse tennisster een grandslamtitel won (Wimbledon). Een nieuwe ster was geboren.

Bij haar debuut op het Centre Court krijgt de in Londen opgegroeide tennisster maandag een staande ovatie van het Britse publiek. De nummer elf van de wereld zwaait en begint dan met de nodige vraagtekens aan haar partij tegen de Belgische grasspecialist Alison Van Uytvanck (WTA-46). Vanwege een blessure tenniste ze in aanloop naar Wimbledon maar 33 minuten op gras.

Symbolisch

De gemankeerde aanloop naar Wimbledon stond symbool voor de maanden die Raducanu na haar zege op de US Open beleefde. Met haar multiculturele achtergrond, vrolijke uitstraling en welbespraaktheid ervoer ze wat er bij komt kijken om als grandslamkampioene door het leven te gaan.

Nog voordat ze de beker op de US Open in ontvangst had genomen, stroomden de aanvragen binnen van bedrijven en partijen die zich maar al te graag aan de ‘Queen of Tennis’ wilde verbinden. Ze tekende onder meer contracten met Porsche, British Airways, Dior en Vodafone. Ook verscheen ze op de rode loper van de Londense Royal Albert Hall en was met andere Britse beroemdheden eregast op het jubileumfeest van Queen Elizabeth.

Op de tennisbaan ging het minder voortvarend. Als tiener, die door de BBC werd uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van 2021, merkte ze hoe zwaar het is om een een volledig seizoen op het hoogste niveau te tennissen. Ze werd in december getroffen door corona en kampte met blessures. Blaren op haar handen, een pijnlijke heup en zij en rugklachten zaten haar dwars. Van de 24 wedstrijden die ze sinds haar zege op de US Open speelde moest ze drie keer geblesseerd opgeven. Ze won slechts tien partijen.

Pijnlijke heup

Haar deelname aan Wimbledon leek verder weg dan ooit toen ze zich drie weken geleden op het toernooi in Nottingham al in de eerste set met een pijnlijke heup moest terugtrekken. Een paar dagen voor het grandslamtoernooi maakte ze aan alle speculaties een einde. ‘Ik ben fit en kijk uit naar Wimbledon.’

Op het grandslamtoernooi hoopt Raducanu haar potentie waar te maken, nadat ze op Roland Garros al in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Dat doet ze in Londen zonder fulltime coach aan haar zijde. Ze versleet er al vier en gaf te kennen dat ze liever werkt met partners, met wie ze op hoge intensiteit kan sparren. Op die manier raakt ze naar eigen zeggen eerder gewend aan het hoge tempo tijdens de wedstrijden.

In aanloop naar haar partij in de eerste ronde tegen Van Uytvanck zei ze dat het een droom was om op Centre Court tussen de partijen van Novak Djokovic en Andy Murray geprogrammeerd te staan. Met enige regelmaat rolde ‘Come on, Emma’ van de volgepakte tribunes. Een jaar geleden speelde ze als nummer 338 van de wereld haar eerste ronde partij op een bijbaan in de anonimiteit.

Gebrek aan ritme

Tegen Van Uytvanck maakte ze haar status waar en schonk het Britse publiek, dat snakt naar een opvolger van Wade, de zo gehoopte overwinning in twee sets (6-4, 6-4). In een partij die op een neer schommelde leek Raducanu even nodig te hebben om te bedenken hoe ze moest omgaan met haar gebrek aan ritme. Maar gesteund door het publiek leefde ze op. Ze stond 68 minuten langer op het gras dan zit tot nu toe dit seizoen had gestaan.

Na haar laatste punt schreeuwde ze het uit van blijdschap. Niet veel later verscheen de brede glimlach op haar gezicht die ze ook tevoorschijn toverde na haar overwinning op de US Open en van haar zo veel meer maakte dan enkel een veelbelovende tennisster.

‘Het is heel speciaal om hier te staan en jullie steun te voelen’, zei ze tijdens haar interview op de baan. ‘Ik hoorde een paar keer: Emma, je kan het. En ik dacht: ja, ik kan dit. Ik kijk er naar uit om weer voor jullie te mogen spelen.’