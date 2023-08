Britse superspits Harry Kane verlaat de Premier League en tekent bij Bayern München

Harry Kane scoorde bij Spurs 280 doelpunten. Beeld REUTERS

De 30-jarige superspits kan zaterdagavond al te zien zijn in het rode shirt als Bayern München voor de Duitse Super Cup aantreedt tegen RB Leipzig. Hij moet het gat opvullen dat Robert Lewandowski een jaar geleden heeft achtergelaten na diens vertrek naar Barcelona. Kane zal enorm worden gemist bij Tottenham Hotspur waar hij vrijwel zijn hele leven heeft gespeeld. Afgelopen zondag was de nummer tien voor het laatst te bewonderen in Noord-Londen, waar hij vier keer scoorde in het benefietduel tegen Shaktar Donetsk (5-1).

Records

Bij Spurs heeft hij in 435 wedstrijden liefst 280 doelpunten gescoord. Kane was hard op weg het Premier League-record van Alan Shearer te breken. Maar Kane wil meer dan records: hij wil prijzen. En die zijn moeilijk te winnen bij Spurs. De laatste keer dat deze grote club een beker won was in 2008, de League Cup. Bij Bayern München zal dat een stuk makkelijker zijn. De Schwaben hebben elf keer op rij de landstitel veroverd. Met Kane erbij hoopt Bayern weer een kans te maken om de Champions League te winnen. Tottenham speelt dit seizoen geen Europees voetbal.

Twee seizoenen geleden wilde Kane ook al weg. Pep Guardiola probeerde hem naar Manchester City te halen, maar Tottenham-voorzitter Daniel Levy weigerde hem te laten gaan. Deze zomer was er interesse uit Manchester, ditmaal van Erik ten Hags United maar Levy wilde niet dat Kane naar een andere Engelse club ging. Toen Thomas Tuchel namens Bayern aanklopte was Levy voornemens zoveel mogelijk geld voor de spits binnen te halen, wat is gelukt. Het komt niet vaak voor dat een club meer dan 100 miljoen uitgeeft aan een speler die al 30 jaar oud is.

‘One of our own’

Voor de Spurs-supporters is Harry Kane, zoals ze elke week pleegden te zingen, ‘one of our own’. Om hen te bedanken stuurde een emotionele Kane zaterdagochtend een videobericht. ‘Het is moeilijk om woorden te vinden om afscheid te nemen van een club en van fans die zoveel hebben betekend in mijn loopbaan,’ zei Kane, die sinds zijn zestiende bij Spurs speelde, ‘jullie zullen altijd in mijn hart zitten. Dank je Tottenham, dank Tottenham-fans.’ De Londenaar zei de fans alles te hebben gegeven om hen trots te maken.

De Harry Kane-muurschildering nabij het stadion in Londen. Beeld ANP / EPA

Tottenham, dat morgen de competitie opent met een bezoek bij Brentford, moet nu naarstig op zoek naar een nieuwe spits, maar het is bijna onmogelijk om iemand als Kane te vervangen. De enige vergelijkbare spits is Manchester City’s Erling Haaland, die vrijdagavond in de openingswedstrijd van de Premier League alweer twee doelpunten scoorde. In Noord-Londen wordt de leegte slechts gevuld door een enorme muurtekening van Kane die fans afgelopen zomer hebben gemaakt in een zijstraat bij het stadion. Het is nu een aandenken.