Britse regering wil weer voetbal, maar Premier League-clubs redetwisten nog

De bal in de handen van Manchester United's David de Gea, tijdens de wedstrijd tegen Watford. Beeld Action Images via Reuters

‘Het is goed om de natie op te beuren.’ Indachtig het adagium ‘brood en spelen’ gaf minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab enkele weken geleden een indraaiende voorzet voor het hervatten van ’s wereld lucratiefste voetbalcompetitie. Deze woorden zullen vooral goed gevallen zijn in Liverpool, waar The Reds twee overwinningen verwijderd zijn van de eerste landstitel sinds 1990. Maar ook de strijd voor kwalificatie voor Europees voetbal en tegen degradatie staan nog op het spel bij de 92 resterende wedstrijden. De duels zullen steriel van aard zijn: niet spugen, niet op elkaar duiken na aan goal en geen shirts uitwisselen. En na de wedstrijd meteen naar huis, zonder douchen.

Naast het blij maken van de voetbalminnende bevolking en sportieve verplichtingen spelen er financiële belangen mee bij het zo snel mogelijk hervatten van de Premier League. Wanneer de competitie niet wordt afgerond, is de Premier League omgerekend 870 miljoen euro verschuldigd aan Sky Sports, BT en buitenlandse zendgemachtigden. Crystal Palace-eigenaar Steve Parish kwam met nog een andere argument. ‘Na de zomer,’ voorspelde hij, ‘zullen we met dezelfde kwesties te maken hebben, zoals speellocaties, het welzijn van spelers en spelen zonder publiek. Hoe sneller we een oplossing vinden, des te beter.’

Bij een videoconferentie met de twintig clubs werd de eerste horde maandagmiddag genomen: het verlengen van 163 spelerscontracten die op 30 juni aflopen. Hoewel het advies van de Fifa en Premier League aangaande het tijdelijk verlengen in strijd is met het Engelse contractrecht, werd er geen punt van gemaakt. De volgende hindernissen bij het Project Restart zijn hoger en de Uefa verlangt binnen twee weken duidelijkheid over de vraag of de Engelsen net als de Duitsers en de Spanjaarden het seizoen gaan uitspelen. Veertien van de twintig clubs moeten uiteindelijk akkoord gaan.

De eenheid is vooralsnog ver te zoeken. Dat werd duidelijk toen de regering, daarbij geadviseerd door de politie, met de voorwaarde kwam om de wedstrijden op neutraal terrein af te werken. De voorkeur gaat uit naar moderne stadions, liefst zo ver mogelijk van stadscentra, die makkelijk te beveiligen zijn en goede werkomstandigheden hebben. De politie is bang dat fans van thuisclubs zich bij stadions gaan verzamelen als hun club thuis speelt. Deze voorwaarde is onacceptabel voor clubs die tegen degradatie vechten. Brighton bijvoorbeeld heeft thuiswedstrijden te goed tegen Arsenal, Liverpool en beide clubs uit Manchester.

Tegenstanders van wedstrijden op neutraal terrein willen alleen met hervatting akkoord gaan als degradatie worden geschrapt. De Premier League gaan de regering vragen deze voorwaarde te laten varen.

Het belangrijkste is wat de mensen willen om wie het gaat: de spelers. Afgelopen weken is duidelijk geworden dat sommige sterren staan te trappelen. In de pers doken tot twee keer toe beelden op van Tottenham Hotspur-spelers die stiekem, en tegen de regels in, aan het trainen waren op een groengebied in Noord-Londen, waarvan een keer met hun eigenzinnige trainer José Mourinho. Als fitte, afgetrainde en door medici begeleide jongemannen behoren spelers niet tot een risicogroep waar het gaat om het coronavirus. Voor spelers die het virus gekregen hebben was het niet meer dan een vervelende griep.

Toch bestaat er angst. De Argentijnen Sergio Aguëro (Manchester City) en Manuel Lanzini (West Ham United) hebben hun zorgen uitgesproken, net als Brighton-aanvaller Glenn Murray. Norwich City-middenvelder Todd Cantwell tweette maandag ‘We zijn ook mensen’, dit naar aanleiding van het bericht dat een Brighton-speler positief getest was. Zorgen leveren er ook bij de zwarte spelers, omdat uit cijfers is gebleken dat mannen van Caribische en Afrikaanse komaf extra kwetsbaar zijn voor besmetting. Een andere vraag is wat er gebeurt als een club na de hervatting in quarantaine moet na een besmetting van een van haar spelers of stafleden.

De Premier League neemt de Bundesliga als model. Zo zullen er per wedstrijd ongeveer driehonderd mensen aanwezig zijn. Op de perstribunes zal het – figuurlijk – dringen zijn omdat er per wedstrijd slechts plek is voor dertig schrijvende journalisten. Wat het testen van spelers op corona betreft zullen de Britten gebruik maken van hetzelfde Aziatische bedrijf als de Duitsers. Er zijn naar schatting 40.000 tests nodig. Er is een verschil: in Duitsland is er genoeg testcapaciteit voor de bevolking, terwijl er op het Britse eiland nog steeds een groot tekort is, ondanks herhaaldelijke beloften van de regering om meer te gaat testen.

Het is daarom geen goed gezicht, zo schreef de Engelse voetbaljournalist Jason Burt, ‘als een voetballer in zijn Lamborghini halt houdt bij een drive-in testcentrum’.