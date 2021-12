Britse pers over ‘Mad Max': van ‘De grote autodiefstal!’ tot ‘het beste rijden dat ik ooit heb gezien’

Max Verstappen op de schouders bij zijn raceteam. Beeld AP

Schande! Bedrog! Beroofd! In Groot-Brittannië is verontwaardig gereageerd op de miraculeuze zege van Max Verstappen. Terwijl de bezwaarprocedure van Mercedes nog liep, twitterden bekende Britten als Gary Lineker (‘Wat een grap! Dit stinkt!) en Piers Morgan (‘Hamilton is beroofd, toch zeker?’) hun onvrede over de gang van zaken in de oliestaat. Ook Hamiltons nieuwe stalgenoot liet van zich horen. ‘Dit is onacceptabel,’ reageerde George Russell in hoofdletters. Kranten namen het sentiment over: ‘De grote autodiefstal’ kopte The Daily Mail. ‘Hamilton “Robbed”’ meldde The Daily Telegraph.

Maar achter de populistische verontwaardiging ging waardering schuil voor de vliegende Nederlander. Afgelopen jaren was de Engelse pers lovend over de 24-jarige coureur, maar de afgelopen weken was de toon veranderd, toen duidelijk was geworden dat Lewis Hamilton zou worden onttroond. De kopman van Red Bull werd neergezet als een kamikazepiloot, als de Mad Max van het racecircuit. Nu hij wereldkampioen is en Hamilton, anders dan Mercedes, de troonswisseling heeft aanvaard, komt de realiteitszin weer wat boven drijven.

In The Daily Telegraph schreef Oliver Brown dat Hamilton zondag had moeten winnen, maar dat Verstappen over het hele seizoen genomen de terechte racekoning is. ‘Hij won de meeste races, reed de meeste pole positions bij elkaar, voerde de meeste ronden aan en was vaker op het podium te vinden dan welke andere racer in de Formule 1-geschiedenis. Als consistentie de beslissende deugd is, dan heeft hij deze ten overvloede laten zien. In de allerlaatste ronde toonde Verstappen zijn superieure rijvaardigheid.’

‘We went car racing’

Brown voegde eraan toe dat de weigering van Mercedes het verlies te aanvaarden niet licht zal worden vergeten. Zijn collega van Jonathan Liew van The Guardian viel over de woorden ‘We went car racing’ die de Australische wedstrijdleider Michael Masi had geuit in een verhitte discussie met Mercedes-baas Toto Wolff. ‘Dit gebeurt wanneer een tak van sport besluit zichzelf te veranderen in een vorm van vermaak,’ constateerde Liew, ‘wanneer regels niet langer regels zijn. Wat het beste is om het product te verkopen, is dan het leidende principe.’

Hij was de enige niet dit dat punt maakte. ‘Vergeet de sportieve merites, deze klucht was de ultieme reality show,’ schreef Owen Slot in The Times, terwijl Ben Hunt in The Sun beweerde dat Formule I een Netflix-drama is geworden. Laatstgenoemde krant loofde de grootmoedige manier waarop hun man zijn verlies had aanvaard. ‘Gallant Lewser’ kopte het tabloid speels op een van de zeven pagina’s die het voor de race had ingeruimd. Terugkijkend op het seizoen waren de Engelse kranten het erover dat de epische tijd op Silverstone, waar Hamilton zijn rivaal van de baan reed, de lont in het kruitvat was.

Jeremy Clarkson

Opvallend was de reactie van ‘petrolhead’ Jeremy Clarkson. ‘Zeer tevreden met het resultaat,’ twitterde de oud-presentator van Top Gear, ‘maar de stewards moeten worden verbannen. We hebben genoeg van hen.’

Op de beslissende dag had hij laten weten Verstappen te verkiezen boven Hamilton, die hij belastingontwijking verwijt. ‘Max weet meer uit een wagen te krijgen.’ De supersnelle kwalificatieronde die Verstappen zaterdag had laten zien in Abu Dhabi noemde Clarkson ‘waarschijnlijk het beste races dat ik ooit heb gezien’.