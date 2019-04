Britse overheersing met ‘Fab Four’ in Europese competities

Cesar Azpilicueta (links) van Chelsea in duel met Jaromír Zmrhal van Slavia Praag. Beeld BSR Agency

Na een 0-1 uitzege leek Chelsea een makkelijke avond tegemoet te gaan tegen Slavia Praag, waar de Nederlander Mick van Buren op de bank zat. Reeds na een half uur spelen stonden de Londenaren met 4-1 voor in het volle Stamford Bridge. Na rust leek zich een wonder te gaan voltrekken toen de gasten, op luidruchtige wijze gesteund door duizenden supporters, in korte tijd twee keer scoorden. Chelsea werd wakker en kwam met de schrik vrij. The Blues hebben nu een recordaantal van elf Europese wedstrijden in een seizoen gewonnen.

Na de wedstrijd voerden de Tsjechische spelers een indrukwekkend dankritueel op voor de fans, dat leek op de Haka van de All Black-rugbyers.

Voor Stadgenoot Arsenal leken de vooruitzichten in het San Paolo-stadion van Napels minder gunstig. In Londen hadden The Gunners met 2-0 gewonnen, maar gezien hun slechte vorm in uitwedstrijden werden de overlevingskansen op fifty-fifty geschat. De ploeg van Unai Emery was echter heer en meester, wat na ruim een half uur spelen leidde tot een treffer van Alexandre Lacazette. Daarna moesten de Napolitanen vier keer scoren, wat er niet inzat. Het bleef 0-1. In de halve finale treft Emery een van zijn oude ploegen, Valencia.

Van de top-zes hebben alleen de clubs uit Manchester het Europese strijdtoneel moeten verlaten, waarbij aangetekend moet worden dat City werd uitgeschakeld door een andere Engelse club (Spurs), en United de pech had om te moeten aantreden tegen het haast onaantastbare Barcelona van Lionel Messi. Voor de Premier League is het de beste Europese jaargang sinds de jaren 2008 en 2009, toen in twee opeenvolgende seizoenen drie Engelse ploegen in de halve finales van de Champions League stonden.

In een interview zei Arsenal-doelman Petr Cech dat de enorme strijd en concurrentie het geheim zijn van de Premier League. Bovendien zijn de topclubs wakker geschud door het mirakel van Leicester City in 2016. Ze hebben flink geïnvesteerd, met name in goede, buitenlandse managers. Daarnaast is er de opkomst van goede Engelse spelers, wat zich ook uit in het succes van het nationale team. Tegelijkertijd tonen continentale reuzen als Real Madrid, Juventus en Bayern München ouderdomskwalen.

De term Britse overheersing verdient wel een kanttekening, gezien het geringe aantal Britse spelers. Bij Chelsea was Ross Barkley de enige Engelsman in de basis, al kreeg hij later gezelschap van het talent Callum Hudson-Odoi. Ainsley Maitland-Niles was de enige Engelse ‘Gunner’ in de opstelling, naast de Welshman Aaron Ramsey die na seizoen naar Liverpool vertrekt. Het meest ‘Britse’ team van de vier is Liverpool, met Jordan Henderson, James Milner, Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson.