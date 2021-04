Britse media: Spotify wil, met hulp van Bergkamp, Arsenal overnemen

Dennis Bergkamp, hier actief als trainer van Ajax. Beeld ANP

De 38-jarige Ek zou de befaamde club willen kopen van de door fans verafschuwde eigenaar Stan Kroenke, een Amerikaanse investeerder. Bergkamp, Henry en Vieira maakten deel uit van The Invincibles, het team dat in 2004 Arsenal ongeslagen landskampioen maakte. Steun van de drie steunpilaren is dan ook goud waard bij het overtuigen van de morrende aanhang.

Vrijdagavond verzamelden duizenden fans zich rondom het Emirates Stadium om hun woede te uiten over Kroenke. Ze zijn met name ontevreden over zijn beslissing om Arsenal deel te laten nemen aan de gedoemde European Super League. Er heerst al jaren een afkeer van de 73-jarige Amerikaanse miljardair, maar er lijkt nu een kookpunt te zijn bereikt. The Gunners presteren al jaren onder de maat, en clublegende Henry heeft onlangs gezegd dat hij zijn oude club niet meer herkent. Oud-speler Ian Wright heeft het ook helemaal gehad met Kroenke.

Standbeeld Dennis Bergkamp

De Amerikaan is niet per se van plan de club te verkopen, maar zou geïnteresseerd zijn als er een bod van meer dan twee miljard pond op tafel komt. Daniel Ek is naar verluid bezig om een bod op te stellen. Anders dan Kroenke is het brein achter Spotify een levenslange Arsenal-fan. Zijn vermogen wordt geschat op 3.9 miljard euro. De betrokkenheid van Bergkamp, wiens standbeeld voor het stadion staat, verhoogt de druk op de Amerikaan om tegemoet te komen aan de wens van de supporters.

De oud-Ajacied heeft maar liefst elf jaar voor Arsenal gespeeld, een tijd waarin hij 87 doelpunten scoorde. Zijn befaamde doelpunt tegen Newcastle United wordt gezien als het mooiste doelpunt uit de geschiedenis van de Premier League. In 1998 werd hij voetballer van het jaar. De 43-jarige Fransman Henry wordt vaak genoemd als de beste aanvaller die de Engelse competitie ooit heeft gehad. Zijn landgenoot Patrick Vieira was het anker van Arsene Wenger’s superploeg. Als Ek’s bod slaagt, bestaat de kans dat Wenger een belangrijke rol krijgt bij de club.