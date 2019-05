Britse media over Ajax: ‘Van de Beek rende in niet eerder ontdekte patronen’

Alsof hij lekker stond te ballen op een van de voetbalpleintjes waarmee de Johan Cruyff Foundation de wereld zo genereus heeft verrijkt, onder meer in Noord-Londen. Zo omschreef Times-verslaggever Henry Winter het winnende doelpunt van Donny van de Beek tegen Tottenham Hotspur. De manier waarop de man van de wedstrijd doelman Hugo Lloris dolde, typeerde volgens de Engelse pers de jongste lichting van de Hollandse Meesters: speels, slim en met een dosis bluf.

De hersenschudding waarmee Jan Vertonghen na een half uur spelen het veld moest verlaten, was niet alleen pijnlijk maar ook symbolisch. Tottenham was suf gespeeld door de ‘jonge kanonnen’ uit Amsterdam. Of beter: uit Arkel, Leiderdorp en Nijkerkerveen. Maar het uitvallen van de oud-Ajacied leidde ook tot een wederopstanding van de gastheren. De komst van de fysiek sterke Moussa Sissoko, in het verleden het lachertje van de Spurs-fans, bood hoop voor de Londenaren.

De ironie was dat Spurs het vege lijf wist te redden door minder als Spurs te gaan spelen: fysieker en directer. Oftewel: alles op Fernando Llorente, die fascinerende duels uitvocht met Matthijs de Ligt. Een 0-1-nederlaag is niet onoverkomelijk, zeker niet als Heung-Min Son volgende week weer mag meespelen na een schorsing. Het is één keer eerder voorgekomen dat een ploeg een 0-1 wist goed te maken in de halve finale van de Champions League: Ajax, tegen Panathinaikos.

Zo’n ommekeer zou een nog groter wonder zijn dan dat van Athene in 1996. Er wordt in Engeland niet alleen met zorgen uitgekeken naar de return in Amsterdam, maar gezien het zwakke spel van internationals als Dele Alli en Kieran Trippier ook naar de interland tegen Oranje voor de Nations League, begin juni in Portugal. Zeker omdat Oranje dan ook nog de beschikking heeft over Virgil van Dijk, afgelopen zondag uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League.

Marokkaanse Messi

Ajax maakte grote indruk, profiterend van de wat optimistische 3-4-3-formatie die Mauricio Pochettino het niet al te beste veld in had gestuurd. Het middenveld van de thuisploeg werd overlopen door met name Van de Beek. ‘Een speler die rende in niet eerder ontdekte patronen,’ filosofeerde Barney Ronay in The Guardian, ‘vreemde hoeken vond en ruimten die niet zouden moeten bestaan.’ De Spurs-spelers? Die waren in het begin slechts toeschouwers.

Dezelfde Ronay zag dat Frenkie de Jong liep als Johan Cruijff, ‘rondhuppelend met dezelfde soort o-benen’. Ajax had geleerd van José Mourinho, die zijn Manchester United-spelers twee jaar geleden tijdens de Europa League-finale met succes druk liet uitoefenen op toenmalig Ajacied Davinson Sánchez. De fluwelen wijze waarop Hakim Ziyech de bal beroerde en de intelligente passes die hij gaf, bleven evenmin onopgemerkt. ‘De Marokkaanse Messi’, zo staat hij nu bekend in Engeland.

Veel aandacht ging eveneens uit naar aanvoerder De Ligt. ‘Als je zo mooi speelt als Ajax, dan is er altijd behoefte aan een speler die het vieze werk doet’, schreef The Telegraph’s Luke Edwards. ‘Hij heeft de borstkas van een uitsmijter, de vierkante kin van een bobby en de moed van een soldaat.’ Er werd volop gefilosofeerd over welke Ajax-speler waar heen kan gaan. In dat opzicht raakte The Daily Mirror de kern met de stelling dat Ajax niet alleen een team is, maar ook een verlanglijstje.