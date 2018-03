Britse media ontsteld over bedroevende staat Nederlands elftal: 'Vreselijk teleurstellend'

Johan Cruijff was 22 toen Oranje voor het laatst in eigen huis van de Engelsen verloor, door een doelpunt van Colin Bell, de beste speler van Manchester City van voor het olietijdperk. Bijna een halve eeuw later was het wederom 0-1 voor de Drie Leeuwen, maar van het talent van de Hollandse meester was geen spoor te vinden in het naar hem vernoemde stadion, of het moet, zoals Henry Winter opmerkte in The Times, de manier zijn geweest waarop de jonge Engelse keeper Jordan Pickford om debutant Hans Hateboer heen dribbelde.



Het enige positieve dat Winter bij Oranje zag was 'het overduidelijke talent van Matthijs de Ligt', al had de jonge Ajacied geluk dat zijn overtreding op Marcus Rashford niet met een strafschop werd bestraft. Schrijvend in The Daily Telegraph zag Jason Burt een lichtpuntje in de persoon van Quincy Promes, eraan toevoegend dat het jammer was dat Justin Kluivert geen kans kreeg. The Times' James Gheerbrant loofde Virgil van Dijk, maar de Liverpool-verdediger kreeg ook kritiek omdat hij zijn rug naar bal had gekeerd bij het enige doelpunt.