Brits onderzoek: Wiggins van Team Sky won Tour de France 2012 met prestatiebevorderende middelen

Het draait allemaal om het middel triamcinolon, een ontstekingsremmer die Wiggins officieel gebruikte om zijn astma te bestrijden. Het medicijn, waarvoor hij vrijstelling had gekregen, zorgt er echter ook voor dat renners hun pijngrens kunnen verleggen. De kopman van Sky gebruikte het in aanloop naar de door hem gewonnen Tour de France van 2012. Niet vanwege zijn astma, zo stelt het rapport, maar als doelbewuste strategie om langer fit te blijven in de uitputtende wedstrijd die de Tour is.



Van de afgelopen zes edities van de Tour de France werden er vijf gewonnen door een lid van Sky: in 2012 door Wiggins, in 2013, 2015, 2016 en 2017 door Chris Froome. Ook Froome ligt de laatste maanden onder vuur. In de Vuelta werd bij hem een te hoge concentratie van salbutamol, een astmamedicijn, in zijn urine gevonden. Het middel kan ook worden gebruikt om de luchtwegen te verwijden. De ploeg werkt nog altijd aan een verklaring voor die verdacht hoge concentratie.