Brits bemanningslid sloeg overboord in Volvo Ocean Race. De kans dat hij levend wordt gevonden, is nihil

Tweede ongeval, tweede man overboord

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een dode in de Volvo Ocean Race valt. In januari voer een ander team, Vestas 11th Hour Racing, tijdens een donkere nacht op een Chinese vissersboot voor de kust van Hong Kong. Daarbij kwam een visser om het leven.



Het is niet voor het eerst dat er bij Sun Hung Kai/Scallywag een man overboord is geslagen. In de etappe van Australië naar Hong Kong verdween de Australiër Alex Gough in zee, maar toen stond er een rustige wind. Na zeven benauwde minuten kon hij weer aan boord worden gehesen.



Gezien de harde wind en de hoge golven zal de bemanning dit keer veel meer tijd nodig hebben gehad om terug te keren. Dankzij de gps-apparatuur aan boord is bekend waar Fisher overboord sloeg. Maar door wind, golven en stroming kan een drenkeling flink afdrijven. Bovendien is het met zo'n hoge zeegang moeilijk om iemand terug te vinden in het water. Onbekend is of Fisher een AIS-apparaat (Automatic Identification System) bij zich droeg, dat zijn exacte positie voortdurend doorgeeft.