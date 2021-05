Brit Parsons volgt Wiegman op bij Oranjevrouwen: eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978

Mark Parsons in actie bij huidige club Portland Thorns in de VS. Beeld Getty Images

Parsons is bondscoach tijdens het EK van 2022 in Engeland, waar Nederland de titel verdedigt, en hij moet het nationale elftal van de vrouwen leiden naar het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

In de eerste maanden combineert Parsons zijn werk als bondscoach met het trainerschap van zijn huidige club Portland Thorns in de Verenigde Staten, waarmee hij sinds 2016 succesvol is door een aantal prijzen te winnen, waaronder het kampioenschap.

Happel

Parsons, is geboren in Engeland maar heeft ook een Amerikaans paspoort, debuteert op 17 september in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië. Hij is de eerste buitenlandse bondscoach bij de KNVB sinds Ernst Happel, die tijdens het WK van 1978 de finale bereikte met het Nederlands elftal.

Eerder was Parsons onder meer actief bij de vrouwenafdeling van Chelsea en trainde hij Washington Spirit, net als Portland Thorns een club uit de hoogste profliga van de Verenigde Staten, de NWSL. Parsons hoopt dit najaar de Pro License-opleiding af te ronden, het hoogste trainersdiploma.

‘Ik ben superblij met deze prachtige klus’, aldus Parsons. ‘Nederland heeft de afgelopen jaren geschiedenis geschreven en voetbalfans over de hele wereld zijn geïnspireerd geraakt door het spel en de wijze waarop de speelsters zich presenteren. Maar voordat ik definitief naar Nederland kom, heb ik nog een mooie en belangrijke klus te klaren bij de Portland Thorns.’

Jessica Torny

Wiegman maakte in augustus vorig jaar bekend dat ze na de Spelen vertrekt naar Engeland. De verwachting was aanvankelijk dat de leiding van de KNVB opnieuw een vrouw zou aanstellen als bondscoach.

Dat gebeurt nu in het geval van de assistent. Jessica Torny (40), die al werkzaam is bij de KNVB als coach van de ploegen onder 20 en 19 jaar, is de opvolger van Arjan Veurink, die met Wiegman naar Engeland gaat. Oud-international Torny is de vierde Nederlandse vrouw met het hoogste trainersdiploma, na Vera Pauw, Sarina Wiegman en Hesterine de Reus. ‘Dit is voor mij een prachtige kans om de komende jaren ervaring op te doen op het hoogste niveau’, aldus Torny, die 62 interlands speelde.

Directeur Topvoetbal van de de KNVB Nico-Jan Hoogma motiveert de aanstelling van Parsons als volgt: ‘Ondanks zijn jonge leeftijd bulkt hij van de ervaring in de top van het vrouwenvoetbal. Hij heeft bovendien laten zien dat hij zowel talenten als topspelers beter kan maken. En met zijn komst halen we ook nog eens ‘inside info’ binnen uit het land dat al jaren de nummer een is van de wereld. Ik denk dat de hele KNVB daarmee zijn voordeel kan doen.’