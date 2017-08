Brit Mo Farah wint in Londen de 10.000 meter op de WK atletiek

Metamorfose

In het Olympisch Stadion onderging Farah vijf jaar geleden, tijdens de Zomerspelen, een metamorfose. Hij veranderde in krap een half uur van een gerespecteerde, in kleine kring bekende topatleet die lange tijd achteloos omsprong met zijn talent, in 'Mo', de onverzadigbare lange afstandsloper die bekend is in elk Brits huishouden.



Farah heeft aan de lijve wat het betekent om een Britse held te zijn. Naast bewondering voor zijn superieure reeks overwinningen op de 5.000 en 10.000 meter (viermaal Olympisch goud, zesmaal een mondiale titel) werden zijn prestaties scherp ontleed door de populaire pers: soms kritisch, soms insinuerend, soms ronduit vals.



Vooral zijn samenwerking met zijn Amerikaanse coach Alberto Salazar ligt al jaren onder vuur. Hoewel duidelijk is dat Salazar met zijn Nike Oregon Project de grenzen van het toelaatbare opzocht, en die soms wellicht overschreed, heeft een doorwrocht onderzoek van het Amerikaanse antidopingbureau Usada niet geleid tot een schorsing.