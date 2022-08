Brexit verhindert Engelse droom van Justin Kluivert: geen transfer naar Fulham

Justin Kluivert heeft gescoord voor Nice, de club waaraan hij door AS Roma was verhuurd. Beeld AFP

De Engelse voetbalbond oordeelde dat de aanvaller wegens een gebrek aan speeltijd bij AS Roma niet in aanmerking komt voor een werkvergunning.

Het is niet alleen een tegenslag voor de speler, maar ook voor de Londense club die lang met de Romeinen heeft onderhandeld. De afspraak was dat Kluivert op huurbasis zou komen, en dat de club een optie heeft om hem voor omgerekend 11,6 miljoen euro te kopen. In het voorbije seizoenen heeft de Oranje-international als huurling respectievelijk 19 en 27 wedstrijden gespeeld in de Bundesliga met Red Bull Leipzig en in de Franse La Ligue met Nice. Daarvoor had de zoon van Patrick Kluivert 53 duels voor moederclub AS Roma gespeeld.

Deze schat aan ervaring in Europese topcompetities leek genoeg te zijn voor een komst naar de Premier League, maar de Football Association blijkt alleen maar te kijken naar wedstrijden die hij afgelopen jaren voor de Romeinen heeft gespeeld, en dat was niet genoeg. Als alternatief wil manager Marco Silva nu de routinier Willian binnenhalen, die afgelopen seizoenen 25 wedstrijden voor Arsenal en 33 wedstrijden voor het Braziliaanse Corinthians heeft gespeeld. Het net gepromoveerde Fulham presteert boven verwachting goed en staat na vijf wedstrijden in de subtop.

Strikt beleid

Het komt af en toe voor dat een voetballer of een manager moeite moet doen voor een werkvergunning, maar meestal loopt het goed af. Eerder dit jaar moest Manchester United uitleggen waarom het Ralf Rangnick wilde aantellen als interim-manager. De Duitser was immers jarenlang niet op het hoogste niveau actief geweest. Het strikte beleid heeft vooral gevolgen voor kleinere clubs die relatief onbekende talenten uit het buitenland plukken. Onder de huidige regels had Leicester City in 2015 nooit N’Golo Kante kunnen overnemen van Caen. Inmiddels heeft de Franse sterspeler alles gewonnen wat er te winnen valt.