Breuk tussen Kiki Bertens en coach Raemon Sluiter is definitief

Kiki Bertens met Raemon Sluiter, tijdens haar partij tegen de Russische Natalia Vikhlyantseva tijdens het Libema Open Tennis in 2018. Beeld ANP

Ze schrijft: ‘Helaas heb ik een moeilijke beslissing moeten maken en dat is dat Raemon en ik volgend jaar niet meer zullen samenwerken. Ik wil Rae bedanken voor de afgelopen vier fantastische jaren.’

De afgelopen acht weken, een periode waarin Bertens er een moordend schema op nahield van elke week een toernooi, werd ze al niet meer door Sluiter begeleid. Na het tennisseizoen zou ze een definitieve keuze maken, benadrukte ze steeds. Dat heeft ze nu gedaan.

Onder Sluiter vond Bertens aansluiting bij de wereldtop, stond zelfs tijdelijk vierde op de wereldranglijst, en won dit jaar de toernooien van Madrid en Sint Petersburg. Maar tweede en derde rondes bij de vier grandslamtoernooien waren onder de maat. ‘Dat moet volgend jaar beter’, aldus Bertens eerder in een interview met de Volkskrant. Op Instagram is ze Sluiter dankbaar voor deze successen, schrijft ze. ‘Ik ben gegroeid als speelster en als persoon en had dit alles niet zonder hem kunnen bereiken. Nogmaals dank voor alles!’

De samenwerking leidde ertoe dat Raemon Sluiter vorig jaar werd uitgeroepen tot coach van het jaar, een ietwat merkwaardig figuur omdat Bertens naast de titel van sportvrouw van het jaar greep.

Schaduw

Het voorbije seizoen werd al overschaduwd door de al dan niet tijdelijke breuk met coach Raemon Sluiter, die na de US Open een stap opzij zette omdat hij ‘niet langer het beste uit Kiki kon halen’. Ze spraken af dat een hereniging wellicht na enkele weken mogelijk was, maar Bertens deed geen beroep meer op Sluiter. ‘Ik ben heel even thuis geweest, er was geen tijd voor overleg', zei Bertens tegen de Volkskrant.

Bertens zag ook geen reden om Sluiter naar China of de laatste toernooien in Europa te laten komen. ‘Ik heb mijn rust hervonden’, zegt ze. Met dank aan de immer kalme, relativerende coach Elise Tamaëla, die zich voortdurend in haar pupil tracht te verplaatsen en die al eerder aan het begeleidingsteam van Bertens was toegevoegd.

Bertens: ‘We hadden vorig jaar al samengewerkt en dit seizoen was Elise onderdeel van het team. We hebben fijne weken gehad, naast en op de baan. Mijn niveau ging alle kanten op. Maar Elise blijft rustig, laat mij mijn verhaal doen en luistert aandachtig. Ze laat me ook vrij in mijn keuzen.’

Op Instagram schrijft Bertens dat ze geen nieuwe coach zal toevoegen aan haar team. Naast Tamaëla bestaat dat team uit Remko de Rijke, ook coach en fysiotherapeut, en binnen enkele maanden haar echtgenoot.