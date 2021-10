Breuk tussen Dafne Schippers en coach Bart Bennema

Dafne Schippers tijdens de halve finale op de 200 meter in het Olympisch Stadion in Tokio. Beeld ANP

De breuk tussen Bennema en Schippers komt niet als een verrassing. Schippers presteerde de afgelopen jaren nauwelijks door chronische rugproblemen. De 29-jarige atlete kampt met een hernia en miste daardoor veel belangrijke trainingen in de aanloop naar de internationale titeltoernooien. Ook de Spelen van Tokio liepen uit op een teleurstelling. Schippers kwam niet in de buurt van een finaleplaats op de 200 meter. Op de estafette van de 4x100 meter ging de wissel van Schippers naar Nadine Visser niet goed, waardoor ze met lege handen naar huis ging. In Japan vroeg Schippers zich in tranen af waar ze het allemaal nog voor deed. Het aanmodderen moest stoppen.

Laatste grote zege

Haar laatste grote zege stamt uit 2017, toen ze in Londen haar wereldtitel op de 200 meter prolongeerde. Daarna begon de zoektocht naar de snelheid en het gemak waarmee ze haar eerste wereldtitel op de 200 meter in 2015 won in de internationale toptijd van 21,63. Met die tijd was de voormalig meerkampster de derde snelste atlete ooit.

Schippers en Bennema gingen al eerder een tijd uit elkaar in de periode na de Spelen van Rio in 2016. De sprintster stapte toen over naar de Amerikaan Rana Reider, die ook op Papendal werkte, maar keerde in 2018 terug in de groep van Bennema toen de samenwerking met Reider niet het gewenste resultaat gaf. Het is voor het sinds haar doorbraak tot de wereldtop dat Schippers er nu voor kiest om ook Papendal achter zich te laten.

De afgelopen twee jaar kon de sprintster niet goed trainen door een versleten rug als gevolg van overbelasting. Vlak voor Tokio noemde ze haar kwaal voor het eerst een dubbele hernia. Artsen spreken van een voorstadium van een hernia. Op sommige dagen kon Schippers vanwege de pijn amper uit bed komen.

Schippers probeert nu met een nieuw team van krachttrainers de problemen in haar rug onder controle te krijgen. Ze is nog niet van plan om een punt achter haar loopbaan te zetten.