Brentford viert terugkeer naar Premier League met zege op Arsenal

Vreugde bij de Brentford-spelers na afloop van de wedstrijd. Beeld REUTERS

Het nieuwe stadion van Brentford was tot de nok toe gevuld om dit stukje geschiedenis mee te maken. De ruim 17.000 aanwezigen in het Community Stadium zagen een tegenvallend Arsenal, dat speelde zonder het geblesseerde aanvalsduo Aubameyang en Lacazette. The Gunners hadden meer balbezit maar de gastheren waren agressiever en toonden meer passie, opgezweept door de flamboyante manager Thomas Frank.

Halverwege de eerste helft nam Brentford de voorsprong, dankzij een doelpunt van de Spanjaard Sergi Canos, die ooit te licht bevonden werd door Liverpool. Hij is een typisch product van het Moneyball-systeem, waarmee de Deense eigenaren van Brentford spelers op een slimme en goedkope wijze inkopen. Brentford heeft lang niet zoveel geld als Arsenal, dat zo graag wilde meedoen aan de Europese Super League.

Supertalent

Het team van Mikel Arteta behoort zeker niet tot de Europese top, en zoals het nu voorstaat ook niet tot de Engelse. In de tweede helft ging het iets beter, zeker nadat Bukayo Saka erin kwam, een van de drie Engelse spelers die tijdens de EK-finale tegen Italië een strafschop miste. Het supertalent, dat opgroeide in West-Londen, met werd applaus begroet. Hij kon het tij echter niet keren voor zijn ploeg.

Een kwartier voor tijd besliste de Deense middenvelder Christian Norgaard de wedstrijd, toen de Arsenal-achterhoede zich verkeek op een inworp van een andere Deen, Mads Sørensen. Vooral Ben White maakte een zwakke indruk, de centrale verdediger die voor 53 miljoen euro van Brighton was overgekomen. Terwijl Brentford feestvierde, begonnen de eerste Arsenal-fans met hun terugtocht naar het noorden van de hoofdstad.

Brentford staat nu voor in ieder geval een dag aan kop van de Premier League. Komende dagen staan enkele krakers op het programma, zoals Manchester United - Leeds United en Tottenham Hotspur - Manchester City. Virgil van Dijk maakt waarschijnlijk zijn rentree in de uitwedstrijd tegen een andere promovendus, Norwich City. Alle wedstrijden zullen, anders dan in de Eredivisie, plaatsvinden in uitverkochte stadions.