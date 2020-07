Brentford jubelt, in een pijnlijke stilte

Brentford's Said Benrahma scoort zijn derde doelpunt in de wedstrijd tegen Wigan Athletic. Beeld BSR Agency

Anderhalf uur voor de wedstrijd tussen Brentford en Wigan Athletic zijn de straten rondom Griffin Park vrijwel uitgestorven. Normaal gesproken zouden er in rood en wit uitgedoste fans staan bij de vier beroemde kroegen op de hoeken van het traditionele stadionnetje, waar de thuisclub deze zomer afscheid van neemt, maar nu blijft de drukte beperkt tot een paar patrouillerende stewards en een gepensioneerde Ierse bouwvakker die aan een picnicktafel van de Princess Royal zit, dromend van een pint of Guinness. De opening van de Engelse pubs, zaterdag, is echter voorbijgegaan aan deze voetbalkroegen.

Het typeert de treurnis. Brentford speelt in de Championship (eerste divisie) haar beste voetbal sinds de jaren dertig, de gloriedagen van de kleinste van de vier West-Londense clubs. The Bees staan derde en ruiken de Premier League. Ook tegen Wigan, dat twee dagen eerder technisch failliet is gegaan, laat het team van de Deen Thomas Frank elegant voetbal zien. Met een hattrick bepaalt de Algerijnse linksbuiten Saïd Benrahma de eindstand op 3-0. Zijn tweede doelpunt is een juweel, misschien wel de beste goal die hier ooit te zien is geweest: in de buurt van de cornervlag draait de 24-jarige speler weg bij zijn opponent om de bal over de verraste doelman te krullen.

Maar geen fan die het Ziyechiaans wonderdoelpunt met eigen ogen kan aanschouwen, behalve de man die vanaf de 23ste etage van een ronde woontoren mee kan kijken. Graham Loughrey zag het doelpunt via iFollow op zijn laptop, thuis in Sunbury. ‘Ik ga al veertig jaar naar Griffin Park,’ zegt de verkoper van kantoormeubilair die spelers sponsorde in moeilijke tijden, ‘en dit is het beste team dat ik ooit heb gezien. Het is zo frustrerend dat we er niet bij kunnen zijn.’ Extra pijnlijk: promotie zou een ideale manier zijn geweest om vaarwel te zeggen tegen Griffin Park, waar de club al sinds 1904 speelt. Maar zoals het er nu naar uitziet was de 5-0 tegen Sheffield Wednesday, begin maart, de laatste thuiswedstrijd met publiek.

De ‘Please leave quietly’-bordjes aan de muren kregen een nieuwe betekenis. Door de voortschrijdende modernisering is Griffin Park een bedevaartsoord geworden voor romantici die niet per se voor het voetbal zelf kwamen. Alleen de vier lichtmasten verraden de aanwezigheid, want het stadion ligt verscholen tussen de rijtjeshuizen. Wie de tribunes opklimt kijkt in de tuinen en keukens van de buren. De dubbeldekstribune – boven zitten, beneden staan – aan de zuidzijde kan zo een voetbalmuseum in. Wie vanuit het oosten op Heathrow landt, kan de tekst

Qatar Airways op de daken zien – in vroegere tijden was dat KLM. De hoofdtribune is vernoemd naar Bill Axbey, een fan die 89 jaar lang wedstrijden heeft bezocht, in de rijen bij de kassa heeft gestaan waar The Who naar refereerde op Quadrophenia.

‘Het is ouwe meuk, maar alles klopt gewoon, heerlijk’ zegt de Nederlandse groundhopper Thijs Noordhoek, die afgelopen seizoen met een Alkmaars/Haagse vriendengroep aanwezig was bij de derby tegen Queens Park Rangers, ‘een echt stadion midden in de woonwijken. Het is nostalgie. We hebben allemaal de eerste divisie meegemaakt in de oude stadions van AZ en FC Den Haag.’

Een vast onderdeel bij een bezoek aan Brentford is de mini-kroegentocht langs The Griffin, The Princess Royal, The New Inn en The Brook, voorheen The Royal Oak. Maar van een feestelijke heropening was zaterdag geen sprake. ‘Onze nieuwe voorraad ale arriveerde pas vrijdag,’ treurt The Griffin-kastelein Gerhard, ‘en die moet eerst 48 uur liggen.’

Op het ‘Next Fixture’-bord van de Princess Royal staat niet ingevuld wie de volgende tegenstander is en deze pub zal naar verluid niet meer opengaan, zodat het voltooien van ‘het kwartet’ tot de verleden tijd behoort. Bij The Brook staat ‘We’ll meet again’ op een krijtbord geschreven, maar zonder datum. The New Inn, populair ook bij fans van rugbyclub London Irish, vertoont evenmin een teken van leven. Aan deze pub heeft Griffin Park-buurman Joseph, een gepensioneerde tap-ontwerper bij brouwerij Fuller’s, goede herinneringen. ‘Dat was de plek waar fans samen met spelers hun bier dronken. Met Stan Bowles bijvoorbeeld, een echt personage.’ Hij vindt het jammer dat het stadion plaatsmaakt voor een exclusieve nieuwbouwwijk. ‘Ik zal het gejuich missen.’

Na de zomer verhuist de 130-jarige club een mijl oostwaarts, naar Kew Bridge, waar tussen nieuwbouwflats en twee spoorlijnen het nieuwe Community Stadium met ruim 17.000 kuipstoeltjes nagenoeg voltooid is. Het zal minder aantrekkingskracht hebben op voetbalnostalgici, die het aan deze kant van de Britse hoofdstad voortaan moeten doen met Loftus Road (QPR), Craven Cottage (Fulham) en Stamford Bridge (Chelsea). De verwachting is dat veel van de vaste Brentford-supporters zich zullen blijven verzamelen bij de drie overgebleven pubs, zeker bij The Griffin, dat vroeger het clubhuis was. Het is slechts twintig minuten lopen naar het nieuwe onderkomen. In nuchtere toestand, althans.