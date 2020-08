Brentford en Fulham spelen de duurste wedstrijd uit het voetbal

Fulham's Neeskens Kebano scoort zijn tweede doelpunt in de wedstrijd tegen tegen Cardiff. Beeld BSR Agency

Brentford was in de Championship als derde geëindigd, met evenveel punten als Fulham, maar met een veel beter doelsaldo. In de halve finales van de play-offs hadden ze de Welshe clubs Swansea en Cardiff verslagen. De eindklassering, echter, zegt weinig. In de laatste 12 finales promoveerde de nummer 3 slechts vijf keer, de nummer 4 drie keer en de nummer 5 vier keer. De laatste keer dat de nummer 6 een promotiefeest kon vieren was in 2005, toen West Ham United voor een verrassing zorgde.

Fulham is licht favoriet, omdat deze club meer ervaring heeft in dit soort wedstrijden en twee seizoenen geleden nog op het hoogste niveau speelde. Brentford kwam in 1947 voor het laatst uit in de hoogste divisie. Indertijd degradeerde het samen met Leeds United, terwijl Liverpool landskampioen werd. Saillant detail: deze jaargang had vertraging opgelopen door de strenge winter, net als met covid nu. Brentford-fans houden zich vast aan dat soort voortekenen, en aan het feit dat hun ploeg Fulham twee keer heeft verslagen in competitie.

The Bees gaan met tegenzin naar Noordwest-Londen, temeer het sinds 1980 acht keer heeft deelgenomen een play-offs en nooit als winnaar uit de strijd kwamen. Twee weken geleden hadden ze een unieke mogelijkheid verspeeld om met Leeds direct te promoveren. Terwijl concurrent West Bromwich Albion op een gelijkspel werd gehouden door buurtgenoot Queens Park Rangers, wist het thuis niet te winnen van hekkensluiter Barnsley. Sterker, de gasten uit Yorkshire wonnen in de slotminuut.

Vervolgens verloor het de eerste halve-finalewedstrijd met 1-0 bij Swansea. De mannen van de Deense manager Thomas Frank wisten zich te herpakken voor de return, die vorige week met 3-1 werd gewonnen. Dat was de laatste wedstrijd in Griffin Park, het meest authentieke van alle Engelse voetbalstadions. De droom is om het nieuwe Community Stadium te betreden als Premier League-club, bij voorkeur met een wedstrijd tegen de grote broer Chelsea.

De ster van Brentford is Said Benrahma, een lichtvoetige linksbuiten die doet denken aan Hakim Ziyech en Riyad Mahrez. Voor hem staat promotie naar de Premier League al bijna vast. Is het niet met Brentford, dan is het wel bij Chelsea, West Ham, Leeds United of Aston Villa, allemaal grote clubs die interesse in de 24-jarige Algerijn zouden hebben. Bij Fulham is spits Aleksandar Mitrovic de grote man, al is het nog onzeker of de 25-jarige Serviër op tijd is hersteld van een blessure.

Financieel gezien zijn beide clubs gezond. Fulham is sinds 2013 eigendom van de Amerikaans-Pakistaanse miljardair Shahid Khan, terwijl Brentford al acht jaar wordt bestuurd door Matthew Benham, een levenslange fan. Na natuurkunde te hebben gestudeerd werd Benham rijk in de financiële wereld. Deze gokliefhebber bracht Moneyball naar Griffin Park, het idee dat complexe statistische modellen voorspellende waarde hebben en de grondslag moeten vormen voor beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld over het aan- en verkoopbeleid.

Volgens de statistieken moet Brentford winnen, weet Benham, maar de afloop van The Richest Game in Football valt met geen mogelijkheid te voorspellen.