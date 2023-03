Breken met de coach is normaal in tennis. Een speler weet wie het beste bij hem past

De Nederlander Botic van de Zandschulp begin maart in zijn partij met de Rus Andrei Roeblev in Dubai. Beeld ANP / EPA

Het is niet gek dat de twee beste tennissers van Nederland van coach zijn gewisseld, zegt Sven Groeneveld. Volgens de ervaren tenniscoach zijn Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor in een andere fase van hun carrière aanbeland. ‘Dit hoort bij de ontwikkeling en evolutie van een speler.’

In de ogen van Groeneveld, die werkte met grandslamkampioenen Maria Sjarapova en Monica Seles, kan die keuze nodig zijn om een volgende stap te zetten. ‘Na een jaar op de tour zijn ze op een punt gekomen dat ze beslissingen kunnen nemen die zijn gebaseerd op hun ervaring. Ze weten beter wat het beste bij hen past.’

Van de Zandschulp kende een tegenvallend begin van het seizoen en besloot vorige maand in overleg de samenwerking met coach Peter Lucassen na anderhalf jaar te beëindigen. ‘Ik denk dat het voor mij en voor hem de juiste beslissing is en dat we daar op dit moment gelukkig van worden’, zei de nummer 33 van de wereld tegenover Ziggo Sport.

Het nieuws van Van de Zandschulp volgde op de breuk tussen Griekspoor en diens coach Raemon Sluiter. Na een teleurstellend eerste jaar op het hoogste niveau ging het duo in december uit elkaar. Griekspoor, destijds: ‘Er waren al wat probleempjes. Tijdens de eerste week in de voorbereiding is de emmer overgelopen. We hebben twee jaar goed samengewerkt, maar kwamen allebei tot de conclusie dat het beter was om uit elkaar te gaan.’

De rol van de coach

Zonder coach aan zijn zijde veroverde Griekspoor in het Indiase Pune zijn eerste ATP-titel. De 26-jarige tennisser uit Nieuw-Vennep steeg van de 95ste naar de 36ste plek op de wereldranglijst en vond een nieuwe coach in de Belg Kristof Vliegen, met wie hij al eerder samenwerkte.

Het roept de vraag op wat de rol van een coach is en hoeveel invloed die heeft. Voor het grote publiek is hij alleen zichtbaar tijdens wedstrijden. Dan zit de coach in de spelersbox en geeft hij aanwijzingen. ‘Maar dat is 10 procent van het werk, 90 procent gebeurt achter de schermen’, aldus Groeneveld.

Tallon Griekspoor in actie tegen de Serviër Novak Djokovic, begin maart in Dubai. Beeld ANP / EPA

Daar sluit Elise Tamaela zich bij aan. Volgens de voormalig coach van Kiki Bertens is de samenwerking tussen speler en coach een serieuze beproeving. Nog meer dan in andere sporten. ‘Je werkt heel close en intensief met elkaar samen’, aldus Tamaela. ‘Je bent vaak met elkaar op reis en ziet elkaar bijna elke dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.’

Ze is van mening dat de invloed van een coach veel verder reikt dan enkel het tennisgedeelte. ‘Natuurlijk moet een speler het vertrouwen hebben dat jij hem qua tennis verder kunt brengen. Maar daarnaast wil je ook de beste omstandigheden voor je speler creëren en ervoor zorgen dat hij of zij zich goed voelt. Zeker bij vrouwen is dat belangrijk.’

Zoektocht

Tamaela doelt onder meer op de trainingsschema’s, toernooiplanning en dagindeling. Aspecten die een coach met de speler bespreekt. ‘Als de resultaten tegenvallen of er is een verschil van inzicht, gaat een speler zoeken. Wat kan ik veranderen? In veel gevallen komen spelers dan bij de coach uit.’

Maar een andere coach betekent in de praktijk niet dat een tennisser zich opnieuw moet uitvinden. De basis staat, zegt Paul Haarhuis, captain van het Davis Cup-team en voormalig coach van Tim van Rijthoven, de nummer drie van Nederland. ‘Het zit hem in details. Het hoeft niet zozeer met het tactisch plan te maken te hebben, maar meer met hoe een speler zich voelt.’

Hij geeft een voorbeeld: ‘Tallon speelt het spel dat hij vorig jaar ook probeerde te spelen. Maar hij slaat de ballen nu met meer power en vertrouwen. Op 30-30 bij 4-4 in de derde set wacht hij nu niet af, maar pakt hij het initiatief.’ Volgens Haarhuis moet een speler zich telkens een ding afvragen: ‘Wat heb ik nodig om de beste versie van mezelf te zijn? Dat is een zoektocht.’

De tennisser betaalt

Die zoektocht heeft volgens Groenrveld met de leeftijd, ranking en het verwachtingspatroon van een tennisser te maken. ‘Het is een heel natuurlijk proces in tennis. Op een gegeven moment wil een speler een nieuwe stem horen of is hij toe aan een andere visie op of naast de baan.’

Daarbij staat de coach in dienst van de speler, letterlijk. Tennis is een van de weinige sporten waar de speler het salaris van de coach betaalt. ‘Het kan een dunne lijn zijn waarop een coach balanceert’, zegt Tamaela. ‘Al kan het nooit goed zijn als een coach zijn oren naar de speler laat hangen, omdat hij zijn baan wil behouden. Als je jezelf als coach goed genoeg vindt voor dit niveau moet je ook geen concessies doen.’

En Groeneveld: ‘Een coach is een zelfstandig ondernemer die bezig is met zijn eigen carrière. De ontwikkeling van een speler is daar een onderdeel van.’