Breakdancing voorlopig toegelaten als sport op Olympische Spelen in 2024

De voordrachten zijn onderdeel van een bredere vernieuwing die het IOC de afgelopen jaren is begonnen. Op deze manier wil het IOC met de tijd meegaan en interessant blijven voor sponsoren en sportfans. Bach: ‘We willen een nieuw publiek bereiken en met een ander programma de jeugd inspireren.’

Surfen, skateboarden en klimmen staan in bij de Spelen van volgend jaar in Tokio al op het olympische programma. Als dat experiment succesvol uitpakt, gaan de sporten in 2024 op herhaling. ‘De definitieve beslissing valt eind volgend jaar’, zei Bach. ‘In de tussentijd zullen we heel goed kijken hoe deze disciplines zich voorbereiden en ontwikkelen.’

In het geval van breakdancing zal onder meer worden gelet op de ontwikkeling van de puntensystemen, om tot een zo objectief mogelijk oordeel van de jury te komen. Nu is de opvatting van individuele juryleden nog leidend. Ook het bestuur en de integriteit van de competitie wegen voor het IOC mee.

Bach is vooralsnog positief gestemd en noemt breakdancing, dat ook al een plekje had op de Jeugdzomerspelen in het Argentijnse Buenos Aires, een ‘authentieke en interessante’ sport. ‘De persoonlijkheid van de atleten komt er duidelijk in naar voren. Het gaat erom jezelf uit te drukken in een oefening.’

Hiphop

Breakdancing is een hiphop-dansstijl die rond 1980 is ontstaan in de zwarte wijken van The Bronx in New York. Tijdens wedstrijden nemen zogenoemde B-boys of B-girls het tegen elkaar op. De dynamiek, moeilijkheidsgraad en originaliteit van de dans zijn doorslaggevend. Een jury bepaalt wie de beste moves heeft uitgevoerd, maar dat is nog niet zo eenvoudig te bepalen.

Jurylid Carlos Rocha zei donderdag tegen de NOS dat het vaak onduidelijk is welke danser heeft gewonnen. ‘Het is niet echt een sport, maar een lifestyle. Dit is een cultuur waarin iedereen z’n eigen handtekening heeft’, aldus Rocha. Menno van Gorp, tweevoudig wereldkampioen, denkt er hetzelfde over. ‘Het is eerder een kunstvorm, je komt niet om te winnen.’