Brazilië zoekt en vindt tegen Costa Rica een uitweg voor de frustratie

Of-ie niet zo wilde babbelen, gebaarde Björn Kuipers uit Oldenzaal nijdig tegen Neymar, Braziliaanse ster van Paris Saint-Germain met een geschatte transferwaarde van ruim 350 miljoen euro. Want daar was de Nederlandse arbiter, in het dagelijks leven supermarkthouder, niet zo van gediend.

Een uur had Brazilië vruchteloos tegen Costa Rica opgebeukt. De stress nam zienderogen toe bij de titelfavoriet, want uit het eerste treffen met Zwitserland was slechts één punt gepeurd.

Het gekrakeel jegens Kuipers begon al vroeg in de eerste helft, kende een hoogtepunt toen Kuipers een toegekende strafschop − na een valpartij van Neymar − alsnog annuleerde op aanraden van videoscheidsrechter Makkelie en ging door tot de negentigste minuut toen het verlossende Braziliaanse doelpunt alsnog viel via Coutinho. Diep in blessuretijd maakte Neymar zelf nog 2-0, een treffer die hij vierde alsof zijn land was bevrijd na jarenlange repressie.

Nog onwetend van die afloop zocht de Braziliaanse frustratie bijna anderhalf uur een uitweg. In de rust liep Neymar zelfs met Kuipers mee tot in de catacomben, maar de arbiter wuifde hem weg alsof het een opdringerige fan betrof.

De Braziliaan vroeg Kuipers vooral om strenger op te treden tegen Costa Rica, dat de grenzen van het toelaatbare aftastte in de jacht op een punt. De nasmaak van het duel met Zwitserland (1-1) was al zo bitter bij Brazilië, omdat de Zwitser Zuber eerst Miranda wegduwde voordat hij de 1-1 binnenkopte.

Natuurlijk speelden ze zelf ook pover in dat duel, de mannen van bondscoach Tite, oordeelden fans en pers. En dan in het bijzonder Neymar, crack der cracks. Hij was ternauwernood fit geraakt en trachtte zijn gebrek aan ritme te verbloemen met even uitdagende als nutteloze voetbewegingen en tal van valpartijen. Snel werden tal van parodieën geboren, waaronder een tekenfilmpje met een poppetje met woeste krullen dat drie keer razendsnel zijn voet over een stilliggende bal schaart. Een ander poppetje schiet de bal simpel weg, waarna het eerste poppetje met de armen omhoog omvalt.

Neymar is een waanzinnige voetballer die gekoesterd moet worden. Veel effectiever opereerde hij al tegen Costa Rica. Een doelpunt kwam hem zeker toe. En het klopt ook heus dat tegenstanders per toerbeurt op zijn net herstelde voet proberen te gaan staan. Maar al dat misbaar hing niet alleen Kuipers de keel uit, de resolute houding van de Nederlander oogstte na afloop lof van analytici uit de hele wereld.

Of Brazilië de finale haalt, valt nog te bezien. Costa Rica leek fijn kanonnenvoer. De Midden-Amerikanen hadden al verloren van Servië en ogen minder goed dan vier jaar geleden, toen het Nederlands elftal strafschoppenspecialist Tim Krul van stal moest halen om in de kwartfinale voorbij de Tico’s te geraken. Maar ze streden fanatiek voor hun laatste kans, in de wetenschap dat de laatste Costa Ricaan, doelman Navas, in principe de beste is.

Navas, bij zijn club Real Madrid in fases enorm onzeker, kende een geweldige dag, voortdurend reddend bij knallen van de makkelijk trappende Brazilianen Coutinho, Jesus en Neymar.

Het gebeurde allemaal na de rust. Ervoor had Brazilië nauwelijks iets ge­creëerd en was de beste kans zelfs voor de Costa Ricaan Borges. Tite schakelde daarom over op andere sterren: flankspeler Douglas Costa van Juventus en spits Firmino van Liverpool. Vooral Costa was goed vanaf rechts, waardoor Neymar, komend vanaf links, eindelijk meer ruimte kreeg. Neymar dacht een kwartier voor tijd dan toch een strafschop te hebben versierd, maar Kuipers heroverwoog zijn beslissing op aanraden van Makkelie. Op het scherm zag Kuipers dat Neymar na een minimale aanraking overdreven naar achteren viel en annuleerde beslist de strafschop. Een gele kaart voor Neymar vond de arbiter kennelijk overdreven. Later kwam die alsnog toen Neymar de bal boos wegsloeg.

Uiteindelijk liep het dus nog goed af voor Brazilië, vooral doordat Firmino in de laatste reguliere speelminuut de tegenwoordigheid van geest had een hoge voorzet terug te koppen, waarna Coutinho de bal door Navas’ benen schoot. Later maakte Neymar de 2-0.

De aanvaller huilde de ogen uit zijn hoofd. Druk laat niemand onberoerd. Messi niet, Ronaldo niet, Neymar niet en, hoogstwaarschijnlijk, Björn Kuipers ook niet. Al had die bij het handenschudden na afloop alweer een ontspannen glimlach in petto.