Braziliaanse volleyballers zijn sterker, maar niet veel

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League de tweede nederlaag geleden. Toch is de ploeg nog altijd kansrijk voor deelname aan de finaleronde, eind juni in China.

In Braziliaanse sferen trad de Nederlandse volleybalploeg donderdag aan voor een spektakelstuk tegen het grote land van deze balsport, het vaak virtuoze Brazilië. De wedstrijd uit de nieuwbakken Volleyball Nations League (VNL) ging met overbrugbaar verschil (1-3) naar de Zuid-Amerikaanse vrouwen die de rug proberen te rechten na het verlies van de olympische troon in 2016.

De nieuwe lichting van coach José Roberto Guimaraes, in 1992 de man achter de Braziliaanse mannenploeg die Nederland van olympisch goud hield, trok een groot publiek naar het Omnisportwielerstadion van Apeldoorn. Het forse gebouw dient, met wat kleine aanpassingen, even zo vaak als de arena voor belangwekkende volleybalwedstrijden. ‘Apeldoorn, de volleybalstad van Nederland’, schreeuwde de speaker door zijn microfoon.

Naar Gelderland

Het was geen verrassing dat de volleybalbond, de Nevobo, voor Apeldoorn koos als een van de twee speelsteden voor de internationale vrouwencompetitie van deze zomer. Wie publiek wil trekken bij volleybal, gaat naar Gelderland, de provincie die van plan is om 4,3 miljoen euro in een WK volleybal te steken. Mits dat toernooi (van 2022) naar Nederland komt en de oostelijke provincie aandoet.

Volgende week is de Nations League – de naam is een beetje gepikt van de rugbyers – nog steeds in Nederland. Dan wordt Rotterdam aangedaan. Ook daar worden, net als deze week in Apeldoorn, drie interlands gespeeld. Het is een knap stuk lobbywerk dat Nederland bij de wereldbond FIVB liefst twee VNL-toernooien heeft weten los te peuteren.

De twee weken in eigen land vormen een mooie tussenstop in een overvolle zomer die begint met een serie van vijftien wedstrijden in de VNL en mogelijk een vervolg krijgt in China, als de Final Six, de laatste zes, wordt gehaald. Dat is wel het doel van de nationale ploeg die in de voorbije jaren tweemaal nummer twee van Europa werd en in 2016 een mondiaal hoogtepunt beleefde door de laatste vier van de Olympische Spelen van Rio te halen.

Dat lukte thuisland Brazilië destijds niet. Er vloeiden, bij de uitschakeling in de kwartfinale, hete tranen bij grootheden als Fabiana, Sheilla en Fernanda, allemaal vrouwen op leeftijd die gek genoeg hun zenuwen niet in bedwang hadden in het swingende Maracanazinho, het volleybalpaleis van de wereld.

Laura Dijkema (liggend) van Nederland houdt de bal nog van de vloer maar Yvonne Belien ( met 2.. ) van Nederland zal de bal niet meer aan de Braziliaanse kant krijgen. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Werken voor eigen lang het belangrijkst

Iedereen verwachtte dat de coach, de sinds 2003 bij de vrouwen aan het bewind zijnde José Guimaraes, de vlag zou strijken, maar de routinier die zijn vrouwenploeg in 2008 en 2012 naar olympisch goud leidde zei bereid te zijn een nieuwe generatie naar de top te leiden. Hij zei, met de hand op het hart, dat werken voor zijn eigen land het belangrijkste kon zijn dat er was en bleef.

Guimaraes leunde donderdagavond vooral op zijn 29-jarige hardhitter Tandara Caixeta. Zij sloeg bressen in het Nederlandse blok en deed de snelheidsmeter bij haar smashes boven de 100 kilometer per uur uitslaan. Tandara was tijdens de Spelen van Rio juist moeder van een kind geworden en kon het zware aanlooptraject niet aan. Ze werd node gemist.

Nederland is sinds 2015, het EK in eigen land dat als tweede werd beëindigd, een zeer geliefde sportploeg. Het team is niet vaak te bewonderen binnen de eigen grenzen. De speelsters al helemaal niet. Bijna elke international verdient haar geld in het buitenland. Een topper als Lonneke Slöetjes is een zwaarbetaalde prof in Turkije.

Wat een vol stadion voorkwam in deze eerste week van de Nations League – in Apeldoorn kwamen 4.000 mensen kijken – is de agendering van de VNL. Het toernooi voor vrouwenploegen wordt doordeweeks gespeeld. In de weekenden is de eer, wegens tv-belangen, aan de mannen die hun World Volleyball League dan spelen. In Nederland Werkland op een dinsdag, woensdag of donderdag een vol stadion trekken met vrouwenvolleybal, het is zelfs voor de populaire speelsters van Oranje, een hijs.

Volgende week wordt een nieuwe poging gewaagd, in Rotterdam. De week in Apeldoorn werd na twee zeges van 3-0 (tegen Polen en Zuid-Korea) afgesloten met de nederlaag (23-25, 24-26, 25-13 en 22-25) tegen Brazilië dat alle registers moest opentrekken om de Nederlandse vrouwen eronder te houden. Met name het verloop van de derde set, toen Anne Buijs en Lonneke Slöetjes eindelijk topvorm aantikten, wekte vertrouwen. In punten stond Nederland zelfs positief: 94-89. Volgende week wachten met de confrontaties tegen Italië en Europees kampioen Servië twee minstens zo zware duels.