Braziliaanse bondscoach Tite is als een vader voor zijn sterren

Het is een typerend filmpje, gemaakt in november, met Neymar en de Braziliaanse bondscoach Tite achter een tafel voor een interland. Neymar legt uit dat alle verhalen over ruzie bij zijn dan nog betrekkelijk nieuwe club Paris SG overtrokken zijn. Hij kan het goed vinden met trainer Emery en spits Cavani.

Dan spreekt Tite, de bondscoach, die eigenlijk Adenor Leonardo Bacchi heet. Hij neemt Neymar vaderlijk in bescherming. Hij zegt dat zijn sterspeler een geweldig karakter heeft. Neymar begint te huilen en legt zijn hoofd heel even tegen de borst van Tite, waarna hij de zaal verlaat.

Neymar is de sterspeler, Tite (57) de zoveelste bondscoach met slechts één taak: de wereldtitel behalen. Tite, is al te horen in dat ene fragment met Neymar, is een goede, inspirerende prater. Een vaderfiguur. Een echte trainer ook, nadat hij zijn weinig imposante loopbaan als voetballer vroegtijdig beëindigde vanwege blessures. Hij nam de nationale ploeg op 15 juni 2016 over van Dunga, na een rampzalige Copa América, en hij leverde een geweldige kwalificatiereeks af.

Brazilië favoriet voor de wereldtitel? Ach, Brazilië behoort altijd tot de favorieten als vijfvoudig winnaar, op een totaal van twintig toernooien, al dateert de laatste titel dan alweer van 2002. Bij het laatste WK, in het thuisland, had het moeten gebeuren, maar Brazilië speelde matig en verloor in de halve finales met liefst 7-1 van Duitsland. Dat was een vernedering die - waar mogelijk - nog groter was dan de nederlaag in 1950 tegen Uruguay.

Tite wist zich als eerste voor het WK te kwalificeren, door een indrukwekkende reeks in de als behoorlijk zwaar aangemerkte groep van Zuid-Amerika. Het land verloor maar een van de achttien wedstrijden en vergaarde 41 punten, liefst tien meer dan nummer twee Uruguay. Het doelsaldo was dertig en de ploeg speelde vaak zeer aantrekkelijk.

Brazilië heeft een selectie waarvan menig land alleen kan dromen. Bijna oneindig is het aantal goede voetballers uit het land dat jaarlijks honderden voetballers exporteert. Van Marcelo tot Gabriel Jesus, van Coutinho tot Willian, van Neymar tot Firmino. Brazilië heeft zelfs goede doelmannen tegenwoordig.

De Braziliaan Neymar (midden) tijdens een training voor de oefenwedstrijd tegen Kroatië. Foto AFP

Het nadeel: lang niet alle geselecteerden draaiden een topseizoen, met Neymar als sprekend voorbeeld. Hij liep in januari een voetblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie voor zijn club Paris SG. Maar mogelijk pakt dat juist goed uit en is hij volledig uitgerust, fysiek en mentaal. Opvallend zijn twee namen in de groep: derde doelman Cassio Ramos en verdediger Fagner, beiden van Corinthians. Zij speelden in het begin van hun loopbaan bij PSV, waar ze nauwelijks tot de verbeelding spraken. Hun scouting was blijkbaar niet op niets gebaseerd. Na PSV hebben ze hun loopbaan vlotjes op gang getrokken.