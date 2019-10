Braziliaan Mariano kroont zich op de rekstok tot opvolger van Zonderland

Arthur Mariano viert zijn overwinning. Beeld Getty Images

Als hij een momentje heeft kunnen vinden, dan heeft aftredend wereldkampioen Epke Zonderland zondagmiddag op zijn vakantieadres te Mallorca de strijd om zijn opvolging gevolgd. De Kroaat Tin Srbic, in 2017 in Montréal al ’s werelds beste, was de gedoodverfde favoriet voor de WK-finale van Stuttgart. Het werd bij verrassing de vlekkeloos turnende Braziliaan Arthur Mariano, vorig jaar in Doha nog 35ste in de eindstand.

Zonderland, bij deze WK wegens gebrekkige conditie en een val als 165ste voortijdig naar de uitgang, zal niet geschrokken zijn van het vertoon van de concurrentie. Mariano, qua uitstraling vergelijkbaar fris en vrolijk, veroverde de wereldtitel met de score van 14,900 punten. Zijn D-score, de moeilijkheid van een oefening die turninsiders altijd als maatgevend voor kwaliteit beschouwen, bedroeg 6,3.

Niemand van de acht finalisten kwam boven die 6,3 punten uit. Dat onvermogen zal Zonderland geruststellen. Hij turnde in april bij het behalen van zijn Europese titel in Polen 6,8 als D-score en door een sterke uitvoering, de E-score, kwam hij aan 15,266 punten. Dat geldt, voor de puntencode van 2017-2020, als een officieus wereldrecord. Vorig jaar werd hij wereldkampioen met 15,100 punten.

Zonderland, 33 inmiddels, neemt die voorsprong in D-score door zijn vluchtelementen, de Cassina en de Kovacs plus de Kolman met de Gaylord 2, aan elkaar te verbinden. Het is twee plus twee. Niet een, een, een en een. Die verbinding geeft plussen van tweetiende punt.

Het extreem moeilijke aan elkaar knopen van twee vluchten, is de basis voor de overheersing van de Nederlandse turner aan het ‘hoog rek’ die in 2007, bij de vorige WK in turnstad Stuttgart, een voorzichtige aanvang nam. Zonderland werd toen, door een foutje, vierde. Hij had zich anders als tweede geklasseerd, achter de Duitser Fabian Hambüchen.

Daarna nam de carrière van de rekstokspecialist een vlucht, culminerend in het bejubelde olympische goud van 2012, met een triple, de Cassina, de Kovacs en de Kolman, achter elkaar afgewerkt in de finale in Londen. Dat supertrio van telkens drie meter boven de stok werd nooit meer nagedaan, zelfs niet door de kampioen zelve.

Hoe bijzonder zulke gevlochten vluchtelementen wel niet zijn bleek bij de finale van zondagmiddag in de Hanns Martin Schleyer Halle. Alleen de Australiër Tyson Bull deed een dubbel, maar hij was bij de eerste aanzet al eens van de stok gegaan. Netheid was de basis van de wereldtitel van Mariano. Hij turnde wel de mooiste salto van de middag, in de achterzwaai los van de stok met een hele schroef.

Arthur Mariano aan het hoge rek. Beeld EPA

In Mallorca zal Zonderland met meer dan gemiddelde interesse naar het scherm hebben gekeken. Hij weet dat hij in de wereldbekerstrijd die halverwege is na twee eerdere zeges nog één overwinning moet boeken om zijn ticket voor Tokio af te dwingen. De zo veel gemakkelijkere toegang via de toestelfinale van zondag liep hij mis.

In die finale turnden zes mannen die al met hun landenteam voor Tokio waren geplaatst. Twee niet-geplaatste turners, de Kroaat Srbic en de Australiër Bull, wisten zich daarom al voor aanvang van de eindstrijd zeker van een retourtje Tokio. Uit elke toestelfinale konden maximaal drie turners door naar de Spelen; zelfs als zij zesde, zevende en achtste waren geworden. Het ging om een ‘geschoonde’ lijst.

Ook daarom was de pijn van Zonderland maandag, bij de gemiste plaats in de rekfinale, minstens zo groot als het verdriet van de hele Nederlandse ploeg om het missen van een positie bij de beste twaalf landen. Daarmee zouden vier olympische tickets zijn binnengehaald.

Vrij snel herpakte Zonderland zich. Hij ging donderdag voor een weekje met vakantie naar Spanje en bereidt zich daarna meteen voor op de vier wereldbekers, de eerste in november in Cottbus, diep in het oosten van Duitsland. Die World Cup laat Bart Deurloo, via de 41ste plaats van het allroundklassement als enige Nederlander in bezit van een olympisch ticket, schieten. Hij hoeft voorlopig niet te pieken.

Zonderland heeft in de wereldbekerstrijd te maken met de concurrentie van de Japanner Hidetaka Miyachi. Dat is een stuntman die door de Nederlander zeer gevreesd wordt. Bij gelijk eindigen, wat in februari in Melbourne met dat tweetal gebeurde, is in het turnen de E-score, de uitvoering, beslissend. Daarin was Miyachi toen de betere.

Myiachi, niet aanwezig in Stuttgart, heeft door de regel dat olympisch geplaatsten (Srbic) uit de klassementen van de wereldbeker worden geschrapt, net als Zonderland nu twee zeges achter de naam. Als beide aan drie zeges komen, het maximum dat telt, gaat het om de hoogste rekscore van alle acht evenementen. Daarin leidt Zonderland dan weer, met de 14,866 punten van Cottbus 2018.

Toen was hij, enkele weken na zijn wereldtitel van Doha, in topvorm. Die is na een zomer van conditionele problemen momenteel ver te zoeken. Ook daarom zoekt Zonderland op Mallorca elke dag even een uurtje de trainingszaal op. Er is geen tijd te verliezen, aldus zijn manager Johan Boesjes.