Braun laat buitenkans lopen en mist podiumplek bij EK-tienkamp

Braun begon de tweedaagse titelstrijd als de nummer drie van de Europese seizoensranglijst. In mei verbeterde hij zijn persoonlijke record in het Oostenrijkse Götzis tot 8.342 punten. Als hij in Berlijn bij die score in de buurt was gekomen, had hij zijn eerste medaille (zilver) veroverd.

Tegenover de diskwalificatie van de Franse wereldkampioen Kevin Mayer (drie fouten bij het verspringen) en de blessure die de Estlandse ranglijstaanvoerder Maicel Uibo opliep bij het polsstokhoogspringen, plaatste Braun twee eigen mislukkingen. Op de 100 meter kwam hij slechts tot 11,33: dat is zo’n drietiende seconde langzamer dan hij gewoonlijk loopt.

Cruciale punten

Van die mislukte sprint (24ste) herstelde Braun zich niettemin behoorlijk. Na het zevende onderdeel, het discuswerpen, leek het podium binnen bereik. Maar met de polsstok bleef hij steken op 4.60 meter, terwijl hij 40 centimeter meer kan springen. Bij elkaar kostten die twee mislukte optredens de 25-jarige Braun zo'n 200 cruciale punten.

Braun kan zich op de tienkamp weinig fouten veroorloven. Anders dan Nederlands recordhouder Eelco Sintnicolaas, die na drie onderdelen afhaakte met een enkelblessure, heeft hij geen onderdelen waarop hij uitblinkt: Sintnicolaas behaalde soms ongewoon veel punten door met zijn polsstok over 5.40 meter te springen.

Braun mist natuurlijke snelheid op de sprintnummers (100m, 110m horden en de 400m), het ontbreekt hem aan explosieve kracht op de sprongonderdelen (hoog, ver en polsstok) en voor de werpnummers (kogel, speer, discus) is hij niet sterk genoeg. Zijn 1.500 meter is evenmin speciaal.

Zijn kracht zit in zijn gelijkmatigheid. Hij is gemiddeld goed: een typische tienkamper dus. Maar juist het gebrek aan gelijkmatigheid brak hem in Berlijn op.