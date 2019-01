Brandwonden of niet, Sjinkie Knegt denkt al aan rentree bij de shorttrackploeg

De wereldkampioen shorttrack van 2015 raakte gewond toen hij donderdag in zijn woonkamer in Bantega de houtkachel aan wilde steken. Zijn kleding en baard vatten vlam. Met hulp van zijn vrouw wist hij het te doven, maar hij liep van zijn gezicht tot aan zijn voeten flinke brandwonden op.

Met name zijn linkerbeen werd getroffen door de vlammen. Hetzelfde been waaraan Knegt hevig gekwetst raakte toen hij half december tussen zijn vorkheftruck en een deurpost bekneld raakte. Hij was van die blessure nog niet hersteld.

De verplaatsing van de afdeling intensieve zorg naar het brandwondencentrum geeft aan dat Knegt goed herstelt, maar over de precieze gevolgen van het ongeluk kunnen de artsen nog niet zoveel zeggen. Daarvoor is het ongeluk te kort geleden gebeurd.

Korstjes

Naar huis kan de 29-jarige Fries voorlopig nog niet. ’Hij moet nog twee weken in het ziekenhuis blijven’, vertelt Knegts manager Dennis Klaster. ‘De eerstegraads brandwonden zijn nu al aan het herstellen en bij de tweedegraads wonden ontstaan nu korstjes.’

Die korstjes zijn een goed teken, want dat betekent in dat de huid zich herstelt. Klaster: ’De vraag is nu of dat overal gebeurt.’ Als er plekken zijn die over twee weken nog geen tekenen van herstel laten zien, dan zijn dat derdegraads brandwonden en zullen de artsen huidtransplantatie moeten overwegen. ‘Maar dat is nu nog niet te zeggen. Eerst geven ze het lichaam de tijd om te herstellen.’

Knegt kijkt alweer vol vertrouwen de toekomst tegemoet en gaat ervan uit dat hij volgend seizoen gewoon weer op het ijs staat. Zijn coach, Jeroen Otter, repte in het tv-programma Peptalk zelfs al van een rentree bij de shorttrackploeg tijdens hun fietstrainingskamp in mei. Of het allemaal zo snel zal gaan, durft Klaster niet te zeggen. ‘Maar er is niets waarom hij denkt dat hij volgend seizoen niet weer zou kunnen schaatsen, of dat nou in mei is of in de zomer, daar is geen discussie over mogelijk.’

Zonnige toekomst

Afgelopen weekeinde liet Knegt tijdens het EK shorttrack in Dordrecht al zien dat hij volop met zijn sport bezig was. Vanuit het Groningse ziekenhuis liet hij weten mee te leven met zijn ploeggenoten en hij volgde alle races op tv.

Knegt stuurde vanuit zijn ziekenhuisbed meerdere berichtjes naar Suzanne Schulting om haar aan te moedigen op weg naar haar eerste Europese titel. ‘Met één vinger’, verklapte zij zondagavond.

Zijn betrokkenheid was een stimulans voor haar en de andere Nederlandse shorttrackers, die aanvankelijk in rouw gedompeld waren toen ze daags voor het EK hoorden van het ongeluk.

Het is een typische karaktertrek van Knegt dat hij zijn misère snel vergeet en de toekomst altijd zonnig inziet. Dat heeft hij op het shorttrackijs ook. ‘Goedaardige alzheimer’, noemt bondscoach Otter het graag. De positieve manier waarop hij zelfs tegen dit zware ongeluk aankijkt, past daarbij. Klaster: ‘Dat is des Sjinkies.’