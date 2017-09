Boze Trump ontvangt basketbalkampioenen niet in het Witte Huis

Traditiegetrouw ontvangt de president van de VS de kampioenen van de grote Noord-Amerikaanse sporten. 'Naar het Witte Huis komen, wordt als een grote eer beschouwd voor een team dat een kampioenschap heeft gewonnen. Stephen Curry twijfelt. Daarom is de uitnodiging ingetrokken", tweette Trump.



Curry noemt de beslissing van Trump 'surreëel'. 'Ik weet niet waarom hij het nodig vindt om bepaalde mensen aan te vallen, in plaats van anderen', aldus de speler. 'Ik heb wel een vermoeden, maar het is eigenlijk beneden een leider van een land om die weg te bewandelen. Dat is niet wat leiders doen.'



De club uit San Francisco heeft in een verklaring laten weten achter spelers te staan die liever niet naar het Witte Huis wilden gaan. 'We aanvaarden dat president Trump ons niet heeft uitgenodigd. We geloven dat er niets meer Amerikaans is dan onze burgers die het recht hebben om zich vrij te uiten over zaken die ze belangrijk vinden. We zijn teleurgesteld dat we geen mogelijkheid hadden om onze ideeën te delen of een open dialoog te hebben over zaken die onze samenleving aangaan.'



In plaats van een bezoek aan het Witte Huis hebben de Warriors aangekondigd 'dat de trip in februari naar de hoofdstad constructief zal worden aangewend om gelijkheid en diversiteit te vieren.' Muriel Bowser, de burgemeester van Washington D.C., liet via Twitter weten dat de spelers meer dan welkom zijn in de hoofdstad voor een feest rondom diversiteit.



Kevin Durant, naast Curry de andere superster van het team, liet in augustus al weten dat hij de huldiging aan zich voorbij zal laten gaan. Andere NBA-sterren spraken al hun steun al uit voor Curry en Durant. LeBron James, zelf drievoudig kampioen, noemde Trump een 'nietsnut' op Twitter. Ook NBA-legende Kobe Bryant, de bestbetaalde spelers van het het land, liet zich negatief over de president uit.