Boze Hassan perst alle woede eruit en soleert buitenaards snel naar tweede wereldtitel

Sifan Hassan op de 1500 meter. Beeld AFP

Sifan Hassan had haar woorden dagenlang ingeslikt en perste al haar woede eruit in een furieuze, buitenaards snelle race. Ze liep in Doha op bijzondere wijze naar haar tweede wereldtitel nadat ze ook al goud had gepakt op de 10.000 meter. Hassan won de 1.500 meter met overmacht in 3.51,95, de zesde tijd ooit gelopen. Ze ging, anders dan haar normale strategie, snel op kop lopen en gaf die voorsprong niet meer weg. ‘Ik wilde laten zien wat ik allemaal kon’, aldus Hassan.

Daarna liet ze haar tranen gaan, sprong ze op het podium toen ze haar medaille om de nek kreeg, knuffelde ze met het gouden Amerikaanse estafetteteam en sprong ze twee uur na haar wedstrijd in de mixed zone nog steeds op en neer van blijdschap.

Roerige week

Maar haar blik stond ook serieus. Want het ging ook over haar roerige week. Hassan werd halverwege het toernooi opgeschrikt door het nieuws dat haar coach Alberto Salazar per direct voor vier jaar is geschorst omdat hij de dopingreglementen heeft overtreden.

De prestaties van Hassan kwamen daardoor onder een vergrootglas te liggen. Hassan tart met haar overmacht op meerdere afstanden met alle atletiekwetten. Er is geen atleet die de 1.500 meter met de 10.000 meter combineert en beide nummers op de manier domineert zoals Hassan dat doet.

Haar keuze om in 2016 in Amerika bij het team van Salazar te trainen werd in Doha bekritiseerd door de Amerikaanse atlete Jenny Simpson, die zaterdag achtste werd in de finale van de 1.500 meter. Simpson zei in Doha dat ze geen medelijden met de atleten van Salazar heeft, omdat ze wisten dat er een onderzoek naar hem liep. ‘Als je nauw samenwerkt met iemand die nu voor vier jaar is geschorst, en iemand wijst zijn vinger naar je en zegt ‘misschien speel je vals’, dan heb ik geen medelijden met je. Misschien speel je wel vals, ik weet het niet.’

Sifan Hassan (Nederland, goud), Faith Kipyegon (Kenia, zilver) en Gudaf Tsegay (Ethiopië, brons) tijdens de medaille-uitreiking. Beeld EPA

Geïrriteerd

Na de gouden race van Hassan kregen sommige finalisten de vraag wat ze van het succes van Hassan vinden. De Amerikaanse Simpson zei dat ze haar mening over Salazar, en de keuze van atleten om bij hem te trainen, niet heeft veranderd. De Britse Laura Muir, die vijfde werd, liep geïrriteerd weg toen er iets over Hassan werd gevraagd.

Hassan, die geboren werd in Ethiopië en als vluchteling naar Nederland kwam, begon met lopen in de bossen bij het asielzoekerscentrum in Zuidlaren om haar zinnen te verzetten. Ze werd ontdekt door voormalig bondscoach Honoré Hoedt, die haar in korte tijd naar de wereldtop bracht. Ze heeft veel snelheid in de benen, waardoor ze op de 10.000 meter in de laatste ronde iedereen voorbij loopt. Ze had op die manier ook op de 5.000 goud kunnen winnen in Doha, maar ze koos voor de 1.500 omdat haar hart bij die afstand ligt. Een meer logische combinatie zou de 5.000 met de 10.000 zijn, dat is makkelijker tegelijk te trainen.

Op de WK’s in 2015 en 2017 greep Hassan naast het goud omdat ze tactische fouten maakte. Ze zegt onder Salazar volwassen te zijn geworden. Hassan zei gisteren dat je aan het hoge niveau in die jaren kunt zien dat ze niet in één klap zo goed is geworden. Ze begrijpt om die reden de verdenkingen niet. ‘Ik kom niet uit het niets. Ik heb over de jaren heen altijd een hoog niveau laten zien.’

Beste omstandigheden

De 26-jarige atlete vertrok in 2016 naar Amerika omdat daar de beste omstandigheden zijn om te trainen op de middellange afstand. Het onderzoek naar Salazar liep toen al, maar Hassan was niet bang dat een eventuele schorsing haar imago zou besmetten.

In een reactie op de schorsing van haar coach zei Hassan geen spijt te hebben van de overstap. Ze zegt dat ze schoon loopt en nooit iets heeft gezien wat niet in de haak is. Salazar is geschorst op basis van getuigenissen van oud-atleten. Er is nog nooit een atleet van hem betrapt op doping. ‘Ik ben niet boos op Salazar, want er is geen exclusief bewijs. Hij werkt heel hard, hij is er altijd. Ik heb nog nooit een coach gezien die zo hard werkt.’

Ze zal het in Tokio, waar ze volgend jaar één van de topfavorieten voor een dubbele olympische titel is, zonder hem moeten doen. Hassan moet zich nu gaan buigen over de vraag waar en onder wie ze gaat trainen. Salazar mag de groep in Oregon niet meer leiden.