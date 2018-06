Boven op de apenrots met een doelwit op zijn rug

Sinds 2014 domineert Mercedes de Formule 1. Teambaas Toto Wolff is de drijvende kracht achter die hegemonie. Hoe is het om zo lang op de top van de apenrots in de raceklasse te zitten?

De persvoorlichter van Mercedes verontschuldigt zich. Het interview met Toto Wolff begint later. Toto is namelijk spoorloos. Gebeurt wel vaker, verzekert hij. Er is altijd wel iets dat de baas van het succesvolste team in de Formule 1 moet regelen.

Wolff staat aan het hoofd van een team met een budget van 450 miljoen euro en zo’n duizend man aan personeel. Hij is de zakenman die sponsoren moet aantrekken, de politicus die het belang van Mercedes verdedigt in de koers van de Formule 1 en de personeelsmanager die ervoor zorgt dat zijn twee coureurs optimaal presteren.

Eigen doelen bepalen

Achterover hangen is er voor de Mercedes-baas niet bij. Het is volgens hem ‘extreem moeilijk’ dominant te blijven in de F1. ‘Je rent rond met een doelwit op je rug’, zegt hij. ‘Iedereen kijkt naar wat je doet, analyseert je zwakten. Ondertussen heb je zelf geen mikpunt. Je moet je eigen doelen bepalen. Hoeveel halen we uit de motor? Hoeveel neerwaartse kracht hebben we nodig? Enzovoorts.’

Wolff zit aan de vergadertafel in zijn kantoor in het Mercedes-gebouw op het circuit van Barcelona, waar foto’s van successen ingelijst aan de muur hangen.

Onder zijn leiding won het team in de afgelopen vier seizoenen 63 van de 79 races. Deze week reisde Mercedes als aanvoerder van zowel de coureurs- als de constructeursranglijst af naar Canada, waar zondag de zevende race van het seizoen wordt verreden. Als het team dit jaar voor de vijfde opeenvolgende keer de constructeurstitel wint, duurde alleen de hegemonie van het Ferrari van Michael Schumacher (zes titels tussen 1999 en 2004) nog langer.

De verschillen tussen Mercedes en de rest van de F1-teams wordt door de wet van de remmende voorsprong steeds kleiner. Na zes races staan de drie topteams dit seizoen op elk twee zeges. Wolff zegt blij te zijn met de toegenomen concurrentie. ‘Het is goed voor het team een uitdaging te hebben die we kunnen winnen of verliezen. Ook is het goed voor de Formule 1 en ons imago. Mensen zien dat we niet onverslaanbaar zijn.’

Meer Obi-Wan dan Darth Vader

De 46-jarige Oostenrijker refereert daarmee aan het gegeven dat zijn team in de afgelopen jaren geregeld werd afgeschilderd als boeman die de sport te gronde richtte. Zijn auto's wonnen wedstrijden geregeld met 20 seconden verschil. Tv-kijkers haakten massaal af. Tussen 2008 en 2015 verloor de Formule 1 een derde van het mondiale publiek (van 600 naar 400 miljoen tv-kijkers).

‘Ik begrijp het wel. Als ik naar andere sporten kijk, juich ik ook voor de underdog. Toch voel ik me meer Obi-Wan Kenobi dan Darth Vader’, grapt hij, verwijzend naar een held en slechterik uit de sciencefictionfilmreeks Star Wars.

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone beschuldigde Wolff er in februari zelfs van dat hij hoogstpersoonlijk de sport had verziekt, omdat hij in 2015 weigerde concurrent Red Bull te voorzien van de superieure Mercedes-motoren.

Of één team zich verantwoordelijk moet voelen voor de hele sport? ‘Nee’, zegt Wolff gedecideerd. ‘Ik handel in het belang van Mercedes, niet vanuit een holistische gedachte. In de Formule 1 draait het om voordelen pakken en zoveel mogelijk races winnen. Zo is het altijd geweest. Het is niet voor niets de koningsklasse van de autosport. Als alles gelijk is, zal de klasse denk ik ook niet meer de beste coureurs aantrekken.’

Die beste coureur heeft hij nu wel, zegt hij, doelend op viervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Mercedes was op z’n dominantst toen Hamilton een felle strijd uitvocht met teamgenoot Nico Rosberg. Met tal van incidenten tussen de twee tot gevolg. Op het hoogtepunt van de oorlog tussen Hamilton en Rosberg wisselde Wolff zelfs de monteurs van de coureurs in een poging het team bij elkaar te houden.

Lewis Hamilton (rechts) en Nico Rosberg vieren hun podiumplaats na de Grand Prix van Brazilië in 2016 Foto AFP

Na het pensioen van Rosberg eind 2016 zette Wolff de kalme Fin Valtteri Bottas naast Hamilton. Hij heeft geleerd van de strijd tussen Hamilton en Rosberg: ‘Het heeft voordelen, ze persen alles uit de auto. Er zijn ook risico’s. Als het uit de hand loopt met controverses, besmet dat het gehele team. Flinke concurrentie is goed, frictie is verkeerd. In de huidige F1 is het belangrijk samen de auto beter te maken.’

Hamilton als Bottas beschikken beide over aflopende contracten. Met Hamilton is het overleg over contractverlenging ‘in een verre fase’. Met Bottas wordt na de zomer gesproken. Als onverhoopt een stoeltje vrijkomt, kiest Wolff voor het ‘best beschikbare’ coureursduo dat bij elkaar past.

Max Verstappen

Het is geen geheim dat Mercedes al langer is gecharmeerd van Max Verstappen. In 2014 streed het Duitse team met Red Bull om de diensten van de Nederlander en werd afgetroefd, omdat Red Bull een Formule 1-stoeltje in het volgende seizoen kon garanderen. Wolff is daarnaast bevriend met vader Jos Verstappen.

Hij omschrijft Verstappen als ‘een van de meest getalenteerde en onverschrokken’ coureurs van dit moment. Wolff: ‘Maar Max heeft besloten zich tot en met 2020 aan Red Bull te verbinden en wij respecteren contracten. Dus laten we vanaf 2021 maar eens gaan praten.’