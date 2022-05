Bouwman rijdt de rit van zijn leven en boekt in Giro grootste succes uit wielerloopbaan

Koen Bouwman heeft bij het einde van de zevende etappe de beste benen en komt juichend over de streep. Beeld AFP

Zo draaide vrijdag 13 mei 2022 uit op een toogdag voor het vaderlandse fietsen. Drie minuten na winnaar Bouwman rolde het peloton over de streep. ‘Dit was echt leuk’, zei verliezer Mollema, ‘want we kennen elkaar allemaal heel goed’.

Tot 65 kilometer voor het einde van de zevende rit in de Giro naar het Zuid-Italiaanse Potenza bestond de kopgroep in de op een na grootste wielerkoers van de wereld zelfs uit vier Nederlandse ervaren rotten, van wie drie met een solide erelijst.

De vierde was Wout Poels die vroeg in de etappe enkele keren had aangevallen, even solo op kop reed en later gezelschap kreeg van zijn drie landgenoten en de Italiaan Davide Formolo. Poels moest zijn inspanningen echter bekopen en haakte als eerste Nederlander af.

Bouwman was van de vier, tot vrijdag wellicht, de enige meesterknecht. Vorig jaar verraste hij zichzelf en zijn ploeg in de Giro met een 12de plek in het eindklassement. Hij had in de winter specifiek op het klimwerk getraind en dat betaalde zich toen uit, ook voor de kopmannen in wier dienst Bouwman reed. Tobias Foss en George Bennett eindigden in de vorige Giro respectievelijk als 9de en 11de.

Klimcapaciteiten

Deze winter scherpte de 60 kilo lichte Bouwman zijn klimcapaciteiten verder aan, nadat Dumoulin zijn ploeggenoot op sleeptouw had genomen naar Colombia. Daar trainden ze los van hun ploeg enkele weken op hoogte. ‘Tom had alles geregeld’, zei Bouwman daar toen over, ‘ik hoefde alleen op tijd op Schiphol te zijn’.

De 28-jarige, in de ploeg uiterst geliefde en bescheiden Bouwman rijdt al zijn hele carrière bij Jumbo-Visma en diens voorgangers en boekte in al die bijna acht jaar één profoverwinning, een etappe in het Critérium du Dauphiné in 2017. Hij won vrijdag niet alleen de rit, maar veroverde ook de blauwe trui van het bergklassement. Top na top won Bouwman in de rit van zijn leven elke bergsprint.

Na Poels viel renner na renner weg uit de kopgroep, totdat Bouwman, Dumoulin en Mollema overbleven, in het gezelschap van de enige niet-Nederlander Formolo. Op 24 kilometer van de finish, op de top van de laatste klim, La Sellata, kon een bijzondere foto worden geschoten: een kopgroep in een grote ronde die voor driekwart uit Nederlanders bestond.

Dat Dumoulin er een van was, was misschien wel de grootste verrassing. Dinsdag verloor de Giro-winnaar van 2017 onverwacht veel tijd in de laatste acht kilometer van de slotklim naar de Etna. Totaal gedesillusioneerd zocht de 31-jarige kopman van Jumbo-Visma naar een verklaring en kondigde aan tot de volgende rustdag van maandag rustig aan te doen en te herbronnen. ‘Dit was niet het plan’, lachte hij vrijdag na de finish.

Verzameling Mollema

Mollema was zonder klassementsambities naar de Giro gekomen. Hij wilde vooral zijn verzameling compleet maken en voor het eerst een rit winnen in de Giro, nadat hij ook al etappes in de Tour en Vuelta op zijn naam had geschreven. Vorig jaar probeerde de Groningse Monegask het in bijna elke heuveletappe, maar tevergeefs.

Ze waren nog steeds met zijn vieren, toen ze de straten van Potenza inreden en het spreekwoordelijke spervuur van aanvallen begon. Dumoulin haakte aanvankelijk als eerste af, op ruim zes kilometer van het einde, maar sloot drie kilometer later weer aan. Mollema probeerde het drie keer, Formolo twee keer en steeds was het Bouwman die met een vinnige inspanning elke uitbraakpoging neutraliseerde. De gewonnen sprintjes bergop hadden hem het vertrouwen gegeven dat hij op het korte steile stuk naar de finish de snelste zou zijn.

Zo pakte het ook uit. Dumoulin zette zich in dienst van zijn ploeggenoot op kop in de laatste kilometer, totdat Bouwman zich op ruim tweehonderd meter van het einde niet meer kon beheersen en gevaarlijk vroeg overnam. Even leek Formolo het Nederlandse feest te verstoren, totdat hij werd overvleugeld door Mollema, die de overgelukkige Bouwman echter bij lange na niet wist te passeren. Die finishte zelfs twee tellen voor Formolo en Mollema, met Dumoulin daar weer 17 seconden achter.

‘Zo gegund jongen’, zei ploeggenoot Sam Oomen bij zijn omhelzing van Bouwman. ‘Hij is degene die het het meest verdiende’, jubelde Dumoulin. ‘Ik ben zo blij voor Koen.’ Mollema: ‘Het was een superzware etappe, meteen vanaf de start. Ik voelde me goed, maar ik had onderweg wel door dat Koen de snelste was.’ Bij Bouwman zelf was zijn tweede profzege nog aan het indalen. ‘Ik kan het niet geloven. Tom heeft me geweldig geholpen. Het was op het eind wel steiler dan ik dacht. Maar ik had nog zoveel kracht in de benen. Ik keek op het laatst achterom en dacht: perfect.’