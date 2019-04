Bottas (met baard) is geen twijfelgeval meer en pakt de koppositie in F1-klassement

Valtteri Bottas in actie. Beeld BSR Agency

Bij de vierde Grand Prix van het jaar, de Grote Prijs van Azerbeidzjan, was hij de beste man van het weekeinde. De Fin, zaterdag met een fraaie manoeuvre de snelste coureur in de kwalificatie, greep zondag, na 306 vooral spannende maar weinig spectaculaire racekilometers, de dagzege.

Daardoor voert de bleke Bottas, tot verrassing van velen, na vier van de 21 races het WK-klassement aan, met een punt voorsprong op de enkele trappen hoger geschatte wereldkampioen en teamgenoot Lewis Hamilton. Beide coureurs deelden tot nu toe gebroederlijk de eerste en tweede plaatsen van dit F1-seizoen.

Van ‘pole’ starten

Bottas won de seizoensopening in Australië en de hogesnelheidsrace van Azerbeidzjan, Hamilton veroverde de hoogste trede in Bahrein en China. Het punt verschil (87 om 86) komt voort uit de snelste raceronde van Bottas in Australië. Dat is sinds dit seizoen goed voor een bonuspunt.

Titelverdediger Lewis Hamilton verloor zijn greep op de stand van zaken, toen hij zaterdagmiddag de eerste plaats op het startveld aan teamgenoot Bottas moest laten. Die maakte in de laatste ronde van de kwalificatie van een slipstreamvoordeel gebruik. Hij tikte 340 kilometer per uur aan.

Van ‘pole’ starten maakt, zeker op het stratencircuit van Bakoe, een groot verschil. Bocht 1 en 2 zijn kort na de startsector haakse hoeken, met beperkte ruimte en een onheilspellende muur aan de buitenkant. Er zijn geen uitloopstroken om de auto heel te houden: wie de muur toucheert is af.

Toch leek Hamilton zondag de koppositie te grijpen, omdat hij zijn Mercedes aan de binnenkant van bocht 1 en 2 naast die van Bottas wist te brengen. Die verklaarde na afloop te voorzichtig te zijn gestart, bang voor wielspin. ‘Ik moest verdedigend rijden in bocht 1 en 2. Maar het was prima, keurig en fair. Daarvan heb ik genoten’, sprak de winnaar.

Nieuwe Bottas

De verliezer gaf te kennen dat hij ‘te vriendelijk’ had gereden in de openingsmeters van de race. ‘Feitelijk gaf ik hem daar de zege’, sprak Hamilton na afloop. Hij liet ruimte voor de andere zilveren pijl van Mercedes. Het schouder aan schouder racen kon ook worden uitgelegd dat Bottas zijn zenuwen in bedwang had en bleef doorzetten toen Hamiltons bolide van binnen naar buiten dreigde te komen.

Met die beslissende zetten was de race deels voorbij. De Ferrari’s konden te weinig tegenstand bieden. De kopman van Ferrari, oud-wereldkampioen Sebastian Vettel, was zondag meer met zijn achtervolger Max Verstappen, de nummer 4 van de dag, bezig dan met een jacht op de overwinning.

In de slotfase leek het nog spannend te worden, maar een achterblijver, George Russell, zorgde voor de beslissing. Bottas (‘George krijgt van mij een pint bier’) mocht vervolgens zijn extra motorvermogen aanspreken, de DRS, en hield de aandringende Hamilton, eventjes op minder dan een seconde achterstand beland, achter zich.

De wereldkampioen, die bij het Finse volkslied het hoofd bedekt hield, was ruiterlijk in het toegeven van zijn verlies. ‘Ik was onder par dit weekeinde. Ik heb het hier altijd moeilijk.’

Twee weken voor het begin van een Europees deel van de competitie, in Barcelona, is het de vraag of er werkelijk een nieuwe Bottas is opgestaan. Hij kan zijn overwinningen nu nog precies op de vingers van één hand tellen. Als hij de geest krijgt en op fameuze landgenoten uit het verleden, Rosberg, Häkkinen of Räikkönen, gaat lijken, dan komt het telraam erbij. Dan zal stalgenoot Hamilton ook niet meer de galantste coureur van de dag blijken.

Weinig te vieren voor Verstappen Vier races is het Formule 1-seizoen oud en Max Verstappen raakt vertrouwd met een plaats juist naast het erepodium. Hij eindigde in Bakoe met zijn Red Bull voor de derde keer op rij als vierde. In de eerste race van het jaar in Australië viel het beste resultaat voor de Limburger te noteren: derde. Verstappen, vierde in de tussenstand van het WK, lijkt geduldiger geworden. Vorig jaar was de race in Bakoe een belediging voor teamwork. Stalgenoten Ricciardo en Verstappen reden bij een dom duel tegen elkaar op en vielen met schade uit. Er was toen veel frustratie over de prestaties van motorleverancier Renault. Nu, met krachtbronnen van Honda onder de motorkap, werkt de Nederlander aan een regelmaat van goede verrichtingen. Op het circuit van Bakoe mocht hij van de vierde plaats vertrekken, verloor bij de start een positie aan de Mexicaan Perez, maar herstelde de verhoudingen binnen vijf ronden. In een fors deel van de race reed Verstappen naar de ene na de andere snelste raceronde. De achterstand op Ferrari-kopman Vettel viel niet meer te dichten, toen hij in de slotfase zijn banden niet meer vertrouwde. ‘Ik heb toen geen risico meer genomen, anders hang je zo in de muur’, verklaarde hij tegenover Ziggo Sport.