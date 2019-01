Botsende ambities bij handbalploeg leiden tot vertrek bondscoach Helle Thomsen

Met twee blikjes Pepsi Max was Helle Thomsen tot alles te verleiden. Het serveren van haar favoriete frisdrank, zelfs in de ochtend nuttigde zij glas na glas, had geen effect meer. De Deense bondscoach besloot, kort na het met brons beëindigde EK voor vrouwen, te stoppen. Haar contract, dat deze maand zal eindigen, wenste zij niet meer te verlengen.

Aanvoerder Danick Snelder probeerde de populaire Thomsen namens de spelersgroep op andere gedachten te brengen. ‘Wij vinden het vertrek van Helle meer dan erg. Ik heb in de week voor Kerstmis geprobeerd de zaak te redden. Maar ik merkte al snel dat zoiets er niet in zat.’

Uiteenlopende ambities

Hetzelfde gevoel ervoer Olga Assink, tot de voorbije herfst twee jaar lang de assistent van Thomsen. ‘Ik vroeg Helle: weet je zeker dat dit je beslissing is, dat je er goed over hebt nagedacht. Ja, zei ze. Haar besluit stond vast.’

Thomsen, telefonisch niet bereikbaar in Noorwegen, liet het Nederlands Handbal Verbond (NHV) een persbericht uitsturen met een verklaring over uiteenlopende ambities. ‘Eigenlijk is het omdat ik te ambitieus en doelgericht ben. Ik wil optimaliseren op alle fronten om grotere doelen te kunnen halen voor het team.’

De altijd wild gebarende coach wilde rennend vooruit, de bond in wandeltempo. Technisch directeur Paul van

Gestel, haar baas, erkent dat Thomsen sneller en meer wilde dan hij en zijn verbond haar kon bieden. Waarom zij de onderhandeling afbrak, weet hij niet. ‘Het was geen eisenpakket, van dit, dit en dit.’

Irritatie

NHV en Thomsen waren voor het EK ‘aan de voorkant eruit’ voor een verlenging van het contract. Aan de achterkant dus niet. ‘Waar dat is ontstaan, is mij niet honderd procent clear’, zegt Van Gestel.

Assink, tijdens het EK-toernooi in Frankrijk via Facetime voortdurend in contact met Thomsen, vermoedt dat het een combinatie van factoren is geweest. De een was die ambitie. Zij wilde een staf die met die van het grote handballand Noorwegen (15 man) zou kunnen concurreren. Nederland kan dat niet opbrengen. Er was ook irritatie, over de gang van zaken tijdens de EK.

Het NHV had een beperkt budget en liet daarom teamarts Diederik Oei thuis. In Frankrijk zou de plaatselijke medische ondersteuning van voldoende niveau zijn. ‘Er moesten keuzes worden gemaakt’, sprak Oei berustend. Hij werd pas gemist, toen sterspeler Nycke Groot tijdens een duel met ogenschijnlijk een hersenschudding van het veld moest. Sportfysiotherapeut Jelle Heisen werd belast met de diagnose die later een migraineaanval bleek.

De hoogste baas van de Nederlandse topsport, Maurits Hendriks, betoonde zich kritisch over het thuislaten van een arts. ‘Wij gaan uit van een optimale professionele begeleiding van alle sporters van TeamNL. Dat betekent in onze ogen dat een teamarts aanwezig is bij wedstrijden in het buitenland.’

‘Tong afbijten’

Een sportbond mag een autonome beslissing nemen, was de toevoeging van Hendriks. Zoals in het geval-Oei. Er was ook het geval-Assink. De voormalig topscorer van het Nederlandse handbal werd thuisgelaten. Het was tegen de zin van de hoofdcoach die weigerde een andere assistent mee te nemen. Ze zou het wel in haar eentje doen. En ze had liever geen vraag over de kwestie-Assink, haar beste vriendin. ‘Dan moet ik mijn tong afbijten’, bromde Thomsen.

In de staf bleek plaats gemaakt voor Ricardo Clarijs, de ambitieuze jonge coach van landskampioen VOC. Hij werkt ook voor de jeugdteams van het NHV. ‘Hij maakt geen deel uit van mijn staf’, was een uitspraak van Thomsen. In die sfeer wierp Thomsen op 27 december de handdoek. Het ging haar niet om geld. Assink: ‘Helle is niet van de grote centen.’ De afstraffing door Noorwegen in de tweede ronde (29-16) zal ook een rol in haar visie op de toekomst gespeeld hebben. Het zicht op wereldgoud begint te vertroebelen.