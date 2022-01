Botic van de Zandschulp vol vertrouwen op herhaling tegen de Rus Daniil Medvedev

Botic van de Zandschulp slaat een return in de partij tegen Richard Gasquet. De Fransman gaf in de derde set bij een 0-4-achtestand op. Beeld AFP

Amper een half jaar geleden klapte Daniil Medvedev het jongensboek van Botic van de Zandschulp onverbiddelijk dicht, maar op de Australian Open kan de 26-jarige Nederlander alsnog een nieuw hoofdstuk schrijven. Na zijn nederlaag in de kwartfinale op de US Open treft hij de Russische nummer twee van de wereld zaterdag opnieuw, nu in de derde ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne.

‘Ik heb in New York laten zien dat ik het Medvedev lastig kan maken’, zei de tennisser uit Veenendaal na zijn gewonnen partij in de tweede ronde tegen de Fransman Richard Gasquet, die in de derde set (6-4, 0-6, 0-4) geblesseerd opgaf. ‘Ik weet hoe ik tegen hem moet spelen en wat zijn zwakke punten zijn, voor zover hij die heeft.’

Volgens de nummer 57 van de wereld valt de partij niet te vergelijken met de verliespartij op de US Open, het toernooi waar de 25-jarige Medvedev een paar dagen later zijn eerste grandslamtitel veroverde. In New York was het voor Van de Zandschulp zijn achtste wedstrijd in korte tijd, zaterdag begint hij aan zijn derde partij van het toernooi. Hij is fitter, en heeft meer ervaring bovendien.

Moest de tenniswereld de introverte Nederlander een half jaar geleden nog leren kennen, inmiddels weten de meesten wel wie hij is, merkt Van de Zandschulp. Al blijft zijn achternaam een struikelblok. ‘Vooral met die ‘sch’ blijven ze moeite hebben. Veel mensen noemen mij bij mijn voornaam.’

In de hitte van Melbourne komt Van de Zandschulp over als een koele kikker. Zonder een spoor van twijfel rekende hij in de eerste ronde af met de hogergeplaatste Duitser Jan-Lennard Struff. En na een stroef begin kende hij weinig moeite met de gekwetste Gasquet. ‘Op de US Open gaf elke ronde die ik won een geweldig gevoel. Het was allemaal spannender. Nu voelt het comfortabeler.’

Medvedev boos op publiek

Dat geldt ook voor Medvedev, bij absentie van Novak Djokovic de nummer één van de plaatsingslijst. Hij oogde onverstoorbaar in zijn tweederondepartij tegen publiekslieveling en thuisfavoriet Nick Kyrgios. Pas na afloop zocht hij tijdens zijn interview de confrontatie met het Australische publiek. Dat zou hem hebben afgeleid tijdens het serveren. ‘Als je dat doet, heb je een laag IQ’, zei hij.

Medvedev is niet de eerste tennisser die klaagt over de fans op de Australian Open. In Melbourne doet zich sinds een paar dagen een nieuw fenomeen voor. Met enige regelmaat rolt de kreet ‘Siuuuu’ van de tribunes. Het is het handelsmerk van de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo na een doelpunt.

Het begon bij de eerste partij van Kyrgios. Na elk punt waarde de geest van de voetballer van Manchester United door de Rod Laver Arena. Het was op een gegeven moment zo erg dat de Australische tennisser zijn landgenoten er zelf op aansprak. ‘Ik dacht dat ze het hooguit tien minuten zouden volhouden, maar ze deden het uiteindelijk tweeënhalf uur. Bij elk punt’, zei Kyrgios.

En ook bij de partij tussen Andy Murray tegen Nikoloz Basilashvili galmde het geluid voortdurend door het stadion. Beide spelers wisten niet of ze werden uitgefloten of toegejuicht. ‘Ik had geen idee waarom ze het deden, maar het was behoorlijk irritant’, aldus Murray.

Kop erbij houden

‘Rustig en kalm blijven is het enige wat je kunt doen als je tussen je eerste en tweede service wordt uitgejouwd’, zei Medvedev provocerend. ‘Ik denk dat ze ‘Siuuu’ zeiden, dat is komen overwaaien uit het voetbal. Ik geloof niet dat ze je uitjouwde’, probeerde Jim Courier, interviewer en tweevoudig tweevoudig Australian Open-winnaar, te redden wat er te redden viel.

Medvedev weet hoe het is om het publiek tegen zich te hebben. In de finale van de US Open gooide de Rus de tennisdroom van Djokovic en het aanwezige publiek aan duigen door de Serviër van het record van 21 grandslamoverwinningen af te houden. ‘Sorry voor jullie als publiek en voor Novak, want we weten allemaal waar hij voor ging’, zei hij destijds.

In Melbourne jaagt de ijskoude Rus niet alleen op zijn tweede grandslamtitel. Mocht hij de Australian Open winnen, dan is hij ook de nieuwe nummer één van de wereld. Daarvoor moet hij eerst Van de Zandschulp zien te verslaan. Die had naar eigen zeggen nog geen last gehad van de kreet ‘Siuuu’ vanaf de tribunes, maar speelde ook nog niet in de grote stadions.