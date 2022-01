Botic van de Zandschulp overtuigend ronde verder op Australian Open

Botic van de Zandschulp geeft de Duitse tennisser Jan-Lennard Struff geen schijn van kans in de eerste ronde van de Australian Open: 6-4, 6-3, 6-2. Beeld EPA

Zonder een spoor van twijfel rekende de nummer 57 van de wereld in drie sets af met de Duitser Jan-Lennard Struff, de mondiale nummer 52 (6-4, 6-3, 6-2). De tennisser uit Wageningen plaatste zich net als landgenoot Tallon Griekspoor (nummer 62 van de wereld) voor het eerst voor de tweede ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne.

Beide spelers beleefden vorig jaar hun doorbraak en mogen dit seizoen op de hoogste podia laten zien wat ze waard zijn. ‘Ik denk dat we het best wel oké doen voor een land als Nederland. We zijn van vroeger ook iets andere tijden gewend, maar ik denk dat we de goede kant op gaan’, zei Van de Zandschulp na zijn overwinning op Struff.

De beste tennisser van Nederland kende een moeizame start, maar rekende vervolgens in minder dan twee uur af met zijn tegenstander, tegenover wie hij niet eerder stond. In de eerste set keek Van de Zandschulp al snel tegen een 4-2-achterstand aan. Toch trok hij de set nog naar zich toe.

Redelijk vlotjes

‘Ik begon wat stroever en de eerste set was de moeilijkste van de drie. Ik had wat moeite om erin te komen, maar dat komt ook omdat hij best wel ‘vol’ speelt en de punten kort probeert te houden’, zei Van de Zandschulp, die vorig jaar verrassend de kwartfinales op de US Open haalde. ‘Maar nadat ik de eerste set had gewonnen, liep ik er na één moeilijke servicegame redelijk vlotjes en makkelijk doorheen.’

Van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde op tegen de Fransman Richard Gasquet, de nummer 81 op de wereldranglijst. Griekspoor speelde vannacht al zijn tweederondepartij tegen Pablo Carreño Busta, de Spaanse nummer 21 van de wereld.

Arantxa Rus kon het goede voorbeeld van haar mannelijke landgenoten niet volgen. De nummer 65 van de wereld verloor in de eerste ronde na een spannende partij van haar voormalige dubbelpartner Tamara Zidansek. Ze gaf een voorsprong van 6-3 en 2-0 weg tegen de nummer 29 op de wereldranglijst: 6-3, 3-6, 6-7 (8). De 31-jarige Rus bereikte twee jaar geleden voor het laatst de tweede ronde in Melbourne.