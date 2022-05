Botic van de Zandschulp kijkt niet naar de nationaliteit van Pavel Kotov

Botic van de Zandschulp in zijn partij tegen Pavel Kotov. Beeld ANP / EPA

Het is een opvallend moment als de umpire zondagmiddag de tennissers op baan 12 verwelkomt. ‘Botic van de Zandschulp uit Nederland en Pavel Kotov’, zegt ze zittend vanuit haar verhoogde stoel. Dat Kotov, die het hoofdtoernooi van Roland Garros via de kwalificaties bereikte, uit Rusland komt, wordt niet gezegd.

Dat is niet zonder reden. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn tennissers uit Rusland en Belarus, als bondgenoot van het Russische regime, de paria’s van de tennissport. Ze mogen meedoen aan de proftoernooien, maar onder neutrale vlag. De tennissport vond het te ver gaan om individuele spelers uit te sluiten.

Wimbledon deed dat wel op aandringen van de Britse regering, tot grote woede van de tennisvakbonden ATP en WTA. Die reageerden vrijdag, twee dagen voor de start van Roland Garros, op niet mis te verstane wijze: op Wimbledon zijn vanaf eind juni geen punten te verdienen voor de wereldranglijst.

Terwijl zeven mannelijke en elf vrouwelijke Russische en Belarussische tennissers meedoen in Parijs, zorgt de kwestie voor verdeeldheid binnen het tennis. Voor zover bekend kwam het niet eerder voor dat rankingpunten werden onthouden aan een toernooi. ATP en WTA zien een boycot van individuele spelers als discriminatie.

Geen enkele vlag te zien

Van de Zandschulp maakte het niet uit dat hij in de eerste ronde tegenover de Russische nummer 143 van de wereld stond. ‘Ik speel tegen een tegenstander. Ik let er niet op welke vlag hij achter zijn naam heeft staan.’ Op het scorebord was achter de naam van Kotov geen enkele vlag te zien. In plaats daarvan stonden er drie streepjes achter elkaar. ‘Ik heb niet anders tegen hem aangekeken dan tegen andere tegenstanders.’

De beste tennisser van Nederland maakt zich meer zorgen over het besluit dat dit jaar geen punten worden toegekend op Wimbledon. Naast de trofeeën en het prijzengeld zijn de rankingpunten een belangrijke manier binnen tennis om de hiërarchie in de sport te bepalen. ‘Je gaat met een ander gevoel naar Wimbledon. Je speelt de toernooien om punten te verdienen.’

De maatregel raakt tennissers die niets van doen hebben met de kwestie, weet ook Van de Zandschulp. ‘Het is een verschrikkelijk ingewikkelde situatie waarin je het nooit voor iedereen goed kunt doen’, zegt hij. ‘De spelers die vorig jaar heel goed gepresteerd hebben op Wimbledon, krijgen nu niet de kans om hun punten te verdedigen.’

Wimbledon liet in een reactie weten ontgoocheld te zijn door de beslissing van de ATP en WTA. Volgens de organisatie is het besluit schadelijk voor de tennissport. ‘We blijven bij onze beslissing. We willen niet dat deelname of succes op Wimbledon gebruikt wordt in het voordeel van de propagandamachine van het Russische regime.’

Heen en weer

In Londen ontbreken bij de mannen onder meer Daniil Medvedev, de mondiale nummer twee, en Andrej Roeblev (nummer 7). Beide tennissers zijn wel actief in Parijs. Bij de vrouwen is Victoria Azarenka, tweevoudig Australian Open-winnares, niet welkom.

Het rumoer rondom de Russische en Belarussische tennissers had geen invloed op Van de Zandschulp. De nummer 29 van de wereld, voor het eerst geplaatst op een grandslam, had het in de eerste drie sets lastig tegen de stugge 23-jarige Kotov, die debuteerde op een grandslamtoernooi. In de vierde set maakte Van de Zandschulp het gedecideerd af (6-3, 3-6, 6-3, 6-2).

Ook Tallon Griekspoor bereikte de tweede ronde. De Nederlandse nummer 64 van de wereld rekende in vier sets verrassend af met de hoger geplaatste gravelspecialist Alejandro Davidovich Fokina (2-6, 6-0, 6-4, 6-3), die onlangs nog de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo bereikte door onder meer Novak Djokovic te verslaan.

Hoe de heikele kwestie rondom de Russische en Belarussische tennissers verdergaat, is de vraag. ‘Het gaat nu de hele tijd heen en weer’, aldus Van de Zandschulp over sancties en reacties van de tennisbonden en Wimbledon. ‘Het speelt nu alleen in Engeland, maar ik ben benieuwd wat bijvoorbeeld de US Open gaat doen.’ De organisatie in New York heeft nog niet besloten of de Russen en Belarussen welkom zijn.