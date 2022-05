Botic van de Zandschulp kan zijn tegenstanders pijnigen met zijn forehand

Botic van de Zandschulp op de trainingsbaan van de KNLTB in Amstelveen. Op de achtergrond zijn coach Peter Lucassen. Beeld Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Verwachtingspatroon

Botic van de Zandschulp heeft zich in aanloop naar Roland Garros stilletjes bij een select gezelschap gevoegd. De beste tennisser van Nederland steeg afgelopen maandag naar plek 29 op de wereldranglijst. Slechts acht landgenoten gingen hem voor in de bijna vijftig jaar dat de ranking wordt bijgehouden: alleen Tom Okker (3) en Richard Krajicek (4) haalden de toptien. Sjeng Schalken (11) was in 2004 de laatste Nederlandse man die tot de beste dertig hoorde.

Door zijn goede resultaten sinds de US Open (kwartfinale) geniet de 26-jarige Van de Zandschulp in Parijs een beschermde status. De beste 32 van de 128 deelnemende tennissers kunnen elkaar pas vanaf de derde ronde treffen. ‘Het is te hopen dat de geplaatste status zijn geloof in eigen kunnen vergroot en dat hij het niet als extra druk ervaart’, zegt oud-tennisster Kristie Boogert.

Boogert, zelf voormalig nummer 29 bij de vrouwen, wijst op het ABN Amro toernooi in Rotterdam. In Ahoy liet Van de Zandschulp zich begin februari in de tweede ronde verrassen door de Tsjechische qualifier Jiri Lehecka. ‘Het is verleidelijk om al over een game, set of wedstrijd heen te kijken, maar het is belangrijk om altijd in het heden te blijven. Punt voor punt te spelen.’

Exact een jaar geleden maakte Van de Zandschulp, destijds de nummer 154 van de wereld, na drie kwalificatiewedstrijden zijn debuut op Roland Garros. In de tweede ronde strandde hij tegen de destijds veel hoger gerankte Alejandro Davidovich Fokina (nu 28ste). Ook zijn coach Peter Lucassen weet dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. ‘Het toernooi is geslaagd als Botic de beste versie van zichzelf laat zien. Dat is niet afhankelijk van of hij de tweede of derde ronde haalt’, aldus Lucassen.

Forehand

‘Ik denk dat hij op de tour de speler is met misschien wel de hardste slagen’, zei Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld, na zijn overwinning op Van de Zandschulp in de derde ronde van de Australian Open. ‘Als hij in de verdediging zit, slaat hij de bal soms nog harder terug.’

Volgens tenniscoach Sven Groeneveld, die werkte met grandslamkampioenen Monica Seles, Ana Ivanovic en Maria Sjarapova, heeft Van de Zandschulp met zijn harde forehand een wapen om ‘door zijn tegenstanders heen te slaan’. Ook op gravel, van nature een langzamere ondergrond dan hardcourt en gras.

Groeneveld omschrijft tennis op gravel als een bokswedstrijd zonder fysiek contact. Veel tennissers blijven de ballen maar terugbrengen, terwijl er veel minder winners geslagen worden op de langzame ondergrond. ‘Dat is fysiek en mentaal slopend’, aldus Groeneveld. ‘Met zijn harde forehand kan Van de Zandschulp door de muur van zijn tegenstander heen slaan en de rally’s kort houden. Hoe langer de rally’s worden, hoe meer kansen hij zijn tegenstander geeft.’

Van de Zandschulp zal het wapen nodig hebben om ook tegen de betere spelers zelf op zoek te gaan naar de punten, al brengt het ook een risico met zich mee. ‘Wanneer je veel winners speelt, neemt ook de kans op onnodige fouten toe’, zegt oud-speelster Marcella Mesker. ‘Als het percentage winners veel hoger is dan het percentage onnodige fouten, zit hij lekker in de wedstrijd. Is dat saldo fiftyfifty is? Dan krijgt hij het lastig.’

Groeneveld maakt de vergelijking met Sjarapova (tweevoudig winnares op Roland Garros) en Martin Verkerk, die in 2003 onverwacht de finale haalde. ‘Ook zij konden de tegenstander met hun harde forehand pijnigen op gravel.’

Atletisch vermogen

Soms lijkt het of Van de Zandschulp al weet waar de bal gaat komen voordat zijn tegenstander die heeft geslagen. ‘Dat noem ik bewegingsintelligentie’, zegt Mesker. ‘Hij ziet aan de stand van het racket en de houding van het lichaam al waar de tegenstander de bal naartoe wil slaan. Daardoor geeft hij zichzelf een fractie meer tijd.’

Daarnaast is de Nederlander ondanks zijn lengte (1.91 meter) een van de snellere spelers van de ATP-tour en beschikt over uitstekend voetenwerk. Die combinatie zorgt ervoor dat hij een goede verdedigingstechniek heeft en vaak goed staat om de ballen te retourneren. ‘Tegenstanders slaan weinig winners tegen hem’, zegt Groeneveld.

Volgens de tenniscoach gebruikt Van de Zandschulp zijn atletisch vermogen steeds vaker om zijn tegenstanders onder druk te zetten. ‘Hij beweegt niet alleen van links naar rechts, maar ook van voor naar achter. Dat is een extra kwaliteit’, aldus Groeneveld. ‘Voor een grote sterke vent, zet hij mooie kleine pasjes.’

Wanneer Van de Zandschulp naar voren beweegt, bespeelt hij zowel zijn eigen hele veld als dat van zijn tegenstander. Met zijn harde klappen kan hij de tegenstander naar achteren drukken en de controle over de rally houden. Mesker: ‘Door die korte sprintjes kan hij net als Nadal een sneaky aanval uitvoeren.’

Waar Van de Zandschulp voorheen bekend stond als een afwachtende tennisser, is hij nu de speler die veel meer bepaalt. ‘Het is een kwestie van doen en af en toe fouten durven maken’, zegt zijn coach Lucassen. ‘Soms mis je een bal, maar met een kleine aanpassing lukt het de volgende keer wel.’

Ondergrond

Van de Zandschulp zal de komende weken vaker dan ooit het weerbericht in Parijs in de gaten houden. De weersomstandigheden kunnen van grote invloed zijn op het spel van de Nederlander. ‘Het ziet ernaar uit dat het redelijk goed weer wordt. Dat is in het voordeel van Van de Zandschulp’, meent Groeneveld.

Als een echte allround speler voelt Van de Zandschulp zich het meeste thuis op hardcourt. de ondergrond waarop hij vorig jaar onverwachts de kwartfinales van de US Open haalde. De vrij harde gravelbanen in Parijs komen het meest in de buurt van hardcourt als het weer goed is en het niet regent.

‘Hoe kouder en natter het is, hoe moeilijker Van de Zandschulp het krijgt’, voorspelt Groeneveld. ‘De banen worden trager en de ballen zwaarder, waardoor het lastiger is om door de verdediging van je tegenstander heen te slaan. Zowel fysiek als mentaal is dat een uitputtingsslag.’

Van de Zandschulp bewees al eerder dit jaar goed uit de voeten te kunnen op gravel. Op het ATP-toernooi van München versloeg hij gravelspecialist Casper Ruud, de mondiale nummer acht. Door ademhalingsproblemen kon hij een paar dagen later zijn eerste ATP-finale niet uit spelen. Hij moest in de eerste set opgeven.

Lucassen is ervan overtuigd dat zijn pupil zich in Parijs kan meten met de besten. Naast zijn verdedigingstechniek, kan Van de Zandschulp aanvallend variëren door zijn kanonslagen af te wisselen met een zware topspinbal of dropshot, aldus zijn coach.

Tweede service

Van de Zandschulp beschikt over een goede eerste service. Maar zodra die niet loopt en hij moet terugvallen op zijn tweede service is de Veenendaler kwetsbaar. Het is voor veel tegenstanders een mogelijkheid om Van de Zandschulp onder druk te zetten wanneer hij de bal niet voldoende diep of hard slaat.

‘Hij mag zijn tweede service scherper en met meer snelheid slaan’, zegt Boogert, tegenwoordig tenniscommentator voor Ziggo Sport en Eurosport. ‘Als je de bal te zacht en te veel in het midden van het servicevak slaat, geef je meer ruimte aan je tegenstander.’

Naast een goede techniek komt er bij de tweede service ook mentale druk kijken, meent Boogert. Wat doe je bij een breekpunt tegen? ‘Soms moet je ook gewoon het lef hebben om een tweede service bijvoorbeeld ineens naar buiten te spelen en je tegenstander te verrassen.’

De variatie ontbreekt nog in de tweede service van Van de Zandschulp, vindt ook Mesker. ‘Ik weet dat hij daar veel mee bezig is geweest. Die tweede service moet dieper tegen de servicelijn aan en met meer topspin worden geslagen, zodat de bal hoog opstuit en het voor een tegenstander moeilijker wordt om te retourneren.’

Mentaal

Als Van de Zandschulp in het verleden tegenover een opponent stond die beter speelde dan hij, wilde hij zich weleens verliezen in negatieve gedachten. Terwijl zijn tegenstander punt na punt maakte, vroeg Van de Zandschulp zich af wat er allemaal gebeurde. Hij raakte verstrikt in zijn eigen denkbeelden.

Tegenwoordig kan de introverte tennisser zijn emoties veel beter een plek geven, meent coach Lucassen, al zal zijn pupil nooit een emotionele uitbarsting hebben zoals Lleyton Hewitt of Novak Djokovic. ‘Botic staat met veel meer zelfvertrouwen en positiviteit op de baan’, aldus Lucassen. ‘Hij weet dat hij wedstrijden kan winnen, ook als hij achterstaat of niet goed speelt. Dat leer je door veel wedstrijden op het hoogste niveau te spelen en daarop te reflecteren.’

Marcella Mesker is het eens met Lucassen, maar denkt ook dat er op mentaal vlak nog een wereld is te winnen. Volgens de oud-prof en tenniscommentator vervalt Van de Zandschulp soms nog in negativiteit. ‘Dat straalt hij dan ook uit’, zegt ze over de soms apathische houding van Van de Zandschulp. ‘Hij is een perfectionist, maar zal zichzelf soms een fout moeten gunnen.’

Boogert benadrukt dat een tennisser die mentale weerbaarheid elke dag, elk uur, elke set en elke game moet hebben. Gemakzucht is geen optie. ‘Als je er elke dag op traint en hard werkt, wordt het een automatisme’, zegt ze. ‘Nadal en Djokovic hebben ook weleens een mindere dag, maar zijn mentaal zo ijzersterk. Dat is de volgende stap voor Van de Zandschulp.’