Bosz moet alleen in het almachtige Bayern zijn meerdere erkennen

Leverkusen-trainer Peter Bosz staat lang de kant van het veld tijdens het duel met Bayern München. Zijn ploeg verloor en moest de koppositie afstaan. Beeld Bernd Thissen/dpa-pool/dpa

Peter Bosz is bezig aan misschien wel het beste seizoen uit zijn trainersloopbaan. Toch duurt het topduel met Bayern München een paar seconden te lang voor Bayer Leverkusen. Met de een na laatste trap van de wedstrijd schiet Robert Lewandowski, eerder deze week nog door de Fifa verkozen tot ’s wereld beste speler van het jaar, Bayern naar de koppositie voor de winterstop (1-2).

Het aanvalsspel bij Leverkusen draait op volle toeren dit seizoen. Met 56 goals in 20 duels ligt het moyenne op bijna drie per duel (2,8). Tegen titelhouder Bayern krijgt het voor rust genoeg kansen om tot meer dan één doelpunt te komen, maar staat het vizier niet op scherp bij de aanvallers.

Hoe de ploeg van Bosz dit topduel door persoonlijke fouten uit handen geeft, tekent de jeugdigheid van het team. Voor rust kan Lewandowski in een leeg doel de gelijkmaker binnenkoppen, na een blunder van keeper Lucas Hradecky. In de slotseconden leidt het balverlies bij voorstopper Jonathan Tah tot de tweede ‘gratis’ goal van de avond van de Poolse goalgetter. Het vertoonde spel zal Bosz daarentegen wel tevredenstellen. Zijn Leverkusen doet momenteel in geen enkel opzicht onder voor het almachtige Bayern München.

Succesformule

De groei van Leverkusen onder Bosz verloopt volgens een herkenbaar patroon. Het collectief druk zetten wanneer de tegenstander de bal in de ploeg heeft, gebeurt fel en onophoudelijk, het eigen spel in balbezit is verzorgd en dynamisch.

Pressing en Gegenpressing zijn nog altijd de toverwoorden onder de Nederlandse trainer. Statistiekenbureau Opta Sports gebruikt Passes per Defensive Action (PPDA) als statistiek om te meten hoe effectief een ploeg druk zet. De ploeg van Bosz laat dit seizoen gemiddeld 10,7 passes toe per balbezit van de tegenstander. Daarmee behoort het, samen met concurrenten Bayern München en RB Leipzig, tot de topdrie van pressingploegen in het Duitse voetbal.

Maar niet alleen qua verbeterd druk zetten doet de opmars van Leverkusen denken aan Bosz’ jaar bij Ajax. Is de bal eenmaal in de ploeg, dan valt het flankspel op. Evenals Amin Younes en Bertrand Traoré dat deden in zijn jaar in Amsterdam, vertonen de getalenteerde buitenspelers Moussa Diaby (21) en Leon Bailey (23) het beste spel uit hun loopbaan onder Bosz. De Franse Diaby (5 goals, 6 assists) is dit seizoen al betrokken bij 11 doelpunten, de Jamaicaanse Bailey (9 goals, 6 assists) zelfs bij 15 goals.

Herboren Sinkgraven

Bij Daley Sinkgraven zijn de gelijkenissen met het seizoen 2016-2017 nog treffender. In Amsterdam blies Bosz zijn carrière nieuw leven in, door hem van spelmaker om te turnen tot linksachter. In het Ruhrgebied is de 25-jarige Sinkgraven, die onder Erik ten Hag weer op het tweede plan belandde bij Ajax, uitgegroeid tot een van de beste linksbacks in de Bundesliga. Bosz liet dit seizoen zelfs al optekenen dat hij een kans verdient in Oranje.

In de topper tegen Bayern is de ontwikkeling van Sinkgraven goed zichtbaar. In balbezit oogt hij vol zelfvertrouwen - over technisch vermogen had hij ook in zijn mindere periodes niet te klagen. Maar het grote verschil is hoe Sinkgraven nu verdedigt.

In het duel met de regerend Champions Leaguewinnaar staat hij hij tegenover drie namen van internationale allure. Eerst Kingsley Coman, vervolgens Leroy Sané en afsluitend het toptalent Jamal Musiala. Telkens worden deze snelheidsspecialisten bij de balaanname opgejaagd door Sinkgraven.

Wonderkind

Maar de tot fulltimeverdediger omgetoverde Sinkgraven is niet de opvallendste verschijning bij Bayer Leverkusen. Die eer gaat naar Florian Wirtz. De spelmaker is slechts zeventien jaar oud, maar nu al de beste creatieveling in de ploeg van Bosz.

Wirtz laat dit Bundesliga-seizoen de meeste geslaagde dribbels (25) en gecreëerde kansen (25) noteren in de selectie van Leverkusen. Daarmee is het behendige tienertalent de natuurlijke opvolger van Bosz’ vorige sterspeler, de voor 80 miljoen euro aan Chelsea verkochte Kai Havertz.