Borne trots, om Wout Weghorst en Mats Wieffer

Hij rent en wijst en hij is boos op zichzelf als hij een kopkans mist. Hij leest het spel, speelt de bal meestal vooruit, schuifelt met die lange staken lekker mee in het ritme en schuift een been uit voor een sliding in de middencirkel. Hij legt de bal vanaf rechts met gevoel op het hoofd van Igor Paixao, voor de 0-1 van Feyenoord in Groningen.

Opeens is daar Mats Wieffer uit Borne, die zijn kans krijgt in het eerste elftal nu Quinten Timber geblesseerd is. Zo kan het lopen in een carrière: 23 jaar. Eens overbodig bij FC Twente. Na Excelsior voor een prikje gekocht door Feyenoord, voor minder dan een miljoen in elk geval, omdat hij gewoon iets aparts heeft. Hij is symbool voor de scouting van Feyenoord, om van onbekende grootheden potentiële kampioenen te maken.

Soeverein koploper Feyenoord en hij voetballen met de rust en overtuiging van een kampioen. Feyenoord, met de heerlijke spelmaker Orkun Kökcü, met Alireza Jahanbakhsh, zondag bezield op jacht naar een doelpunt. En met Mats Wieffer uit Borne, in Overijssel.

Het was in het voetbal sowieso de week van Borne, een plaats met bijna 25 duizend inwoners in Twente. Katholiek van oorsprong, met de optocht met Palmpasen en de dansende Pinksterbruidjes als belangrijke evenementen. Melbuul, noemen ze een inwoner van Borne in Twente. Meelzak.

Eerst is daar Wout Weghorst met zijn vrijdag eindelijk voltooide droomtransfer naar Manchester United. Weghorst was bij RKSV NEO nog even de trainer van Mats Wieffer, die is vernoemd naar de tennisser Mats Wilander. Bij NEO worden ze langzaam maar zeker rijk van al die transfers van Weghorst met name , dankzij de opleidingsvergoeding, want Weghorst speelde op zijn zeventiende nog in het eerste elftal van de amateurclub. Zonnepanelen en meer, ze hebben het allemaal bij de club.

Wieffer naar Feyenoord, dat was ook een gevolg van transferbeleid met een kleine beurs. Leve het kleingeld in het voetbal. Mede daarom is de eredivisie op sommige gebieden interessanter dan de Premier League, waar Chelsea en Arsenal elkaar de tent uitvochten om Mykhailo Mudryk voor pakweg 100 miljoen te kopen van Sjachtar Donetsk. Nee, dan Wieffer, die telkens een beetje beter wordt, van wie niemand precies weet waar zijn grens ligt. Goed gezien dus, zoals ze het bij Feyenoord de laatste jaren vaak goed zien. Het is een wonderlijke prestatie te noemen, dat het elftal van Arne Slot na zoveel wisselingen vier punten voorstaat op AZ en zelfs vijf op Ajax en PSV.

Arne Slot moet wel de beste trainer van de eredivisie zijn en slim bovendien, want over de titel praten laat hij vooral over aan de buitenwacht. Maar volgende week is de Klassieker in Rotterdam, met een vertrekpunt dus van vijf punten voorsprong op Ajax. Wout Weghorst snakt naar zijn entree in het eerste elftal van Manchester United. Mats Wieffer is klaar voor de Klassieker. En Borne gloeit van trots om zijn voetbalzonen.