Boris van der Vorst staat klaar om bezem te halen door bestuur wereldboksbond

Boris van der Vorst

‘Er is nog een ronde te gaan, de internationale boksbond heeft al 8 seconden op de grond gelegen en hangt opnieuw in de touwen.’ Met die metafoor maakte Boris van der Vorst (48) bekend dat hij zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap van de Internationale Boksassociatie (Aiba).

Van der Vorst is voorzitter van de Nederlandse Boksbond en hij heeft een missie: de puinhopen bij de Aiba opruimen. De internationale federatie kampt met een schuld van ongeveer 20 miljoen dollar. Bij de vorige Olympische Spelen (in Rio) rommelden 36 juryleden en scheidsrechters met uitslagen.

Alsof dat nog niet genoeg was, werd bij de laatste verkiezing de zakenman Gafoer Rakhimov naar voren geschoven. De Oezbeek wordt in de Verenigde Staten verdacht van heroïnehandel en witwaspraktijken, maar dat weerhield 137 boksbonden er niet van om in 2018 op hem te stemmen.

‘In de afgelopen jaren heeft elke vorm van transparantie bij de Aiba ontbroken’, zegt Boris van der Vorst aan de telefoon. ‘Wij waren faliekant tegen de aanstelling Rakhimov en hebben bij de vorige verkiezingen campagne tegen hem gevoerd. ­Helaas werd hij toch verkozen.’

Na de aanstelling van Rakhimov stelde het IOC een onderzoek in naar de misstanden bij de Aiba. De bond werd in november 2019 geschorst en er werd zelfs gevreesd dat boksen voor het eerst sinds 1912 op de ­Spelen zou ontbreken. Het IOC besloot echter het Olympische kwalificatieproces voor Tokio zelf te organiseren. Rakhimov is opgestapt en de internationale boksbond staat tot 13 december onder leiding van interim-voorzitter Mohamed Moustahsane.

Van der Vorst hoopt de Marokkaan op te volgen en heeft daarvoor een duidelijk motief. ‘Deze sport heeft geweldige iconen voortgebracht en ik weet hoe hard de boksers trainen voor hun olympische droom. Dan mag bestuurlijke chaos geen spelbreker zijn.’ Van der Vorst is nooit bevreesd dat het IOC boksen van het programma zou schrappen. ‘Ik kan me niet voorstellen dat boksen ooit van het programma verdwijnt, maar het is zorgwekkend dat de Aiba niet meer serieus wordt genomen door het IOC.’

Van der Vorst wil als voorzitter dat de Aiba binnen drie jaar financieel gezond is, dat de band met de IOC wordt hersteld en dat elke vorm van belangenverstrengeling in het bestuur verdwijnt. ‘Een schone lei in alle opzichten.’ Hoe hij dat precies wil aanpakken, wil hij pas kwijt als de kiescommissiezijn kandidatuur heeft beoordeeld. ‘Voor 2 november moet ik al mijn documentatie opsturen, van een cv tot een Verklaring Omtrent het Gedrag. Op 12 november geeft de commissie uitsluitsel, maar ik verwacht geen problemen.’

Naar eigen zeggen heeft Van der Vorst alle kwalificaties, die de ideale kandidaat moet hebben. ‘Ik kom uit een boksfamilie. Mijn opa bokste en mijn oom had in Utrecht een boksschool.’ Hij is sinds 2012 voorzitter van de Nederlandse boksbond. ‘Destijds hadden we 3.000 leden, dat zijn er nu bijna 10.000.’ Verder heeft hij naam gemaakt als voorzitter van de breedtesportcommissie bij de ­Europese boksbond en als ondernemer bewezen dat hij leiding kan geven aan grote groepen. Hij richtte in 2009 Fysioholland op, een organisatie waarvoor 500 fysiotherapeuten werken en 140 praktijken bij zijn aangesloten.

Van een aantal landen heeft Van der Vorst al de toezegging dat zij in december op hem zullen stemmen. ‘De Scandinavische bonden steunen mij, maar ook landen uit andere werelddelen hebben positief gereageerd op mijn kandidatuur.’ Hij heeft goede hoop dat de verkiezingen op een eerlijke manier zullen verlopen. ‘Deze verkiezingen zijn een unieke kans op een puur proces. Alles zal online zijn, dat is een stuk transparanter dan alle officials bij elkaar in een smoezelig hotel.’

Naast de Utrechter hebben nog drie andere kandidaten zich beschikbaar gesteld. Anas Al Otaiba, de voorzitter van de Aziatische boksbond, Suleyman Mikajilov uit Azerbeidzjan en Domingo Solana uit de Dominicaanse Republiek. Over zijn tegenstanders wil Van der Vorst niks kwijt. ‘Ik focus mij volledig op mijn eigen campagne. Het is tijd voor radicale verandering.’