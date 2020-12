Boris van der Vorst: ‘Ik blijf knokken om boksen olympisch te houden’

Boris van der Vorst.

De zorgen van Boris van der Vorst (48), voorzitter van de Nederlandse boksbond, over de toekomst van het boksen op de Olympische Spelen blijven onverminderd groot. De internationale boksbond (AIBA) kampt met een schuld van 20 miljoen dollar en werd vanwege corruptie bij de Spelen van 2016 geschorst door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Van der Vorst was vastbesloten om de komende jaren schoon schip te maken bij de AIBA en stelde zich kandidaat bij de voorzittersverkiezingen.

Het mocht niet baten. De Nederlander kreeg afgelopen weekend 45 van 155 stemmen en eindigde op de tweede plaats achter de Rus Umar Kremlev, die van 86 boksbonden de voorkeur kreeg. Kremlev is als lid van het vorige AIBA-bestuur mede verantwoordelijk voor het wanbeleid uit het verleden.

Boris, dit lijkt me geen goede uitslag voor een bond met grote financiële en bestuurlijke problemen?

‘Een slechte keuze in mijn ogen. De Russen staan er slecht op in de internationale sportwereld door de dopingschandalen uit het verleden en het IOC is voorafgaand aan de verkiezingen heel duidelijk geweest: er waren grote hervormingen nodig bij de AIBA. Daar heb ik in mijn campagne vol op ingezet. Alle bestuursleden hadden moeten opstappen als ik voorzitter was worden. Helaas is het anders gelopen.’

Na de Spelen van 2016 werden 36 juryleden en scheidsrechters van de AIBA geschorst vanwege corruptie. Heb jij het gevoel dat deze voorzittersverkiezingen eerlijk zijn verlopen?

‘Ik wil niet meegaan in speculaties over manipulatie of omkoping. Ik heb zo mijn bedenkingen, maar daar ga ik geen uitspraken over doen. Ik moet de uitslag accepteren zoals hij is.’

Hoe komt het dat het jou niet gelukt is om de meeste stemmen te halen?

‘Ik moest van ver komen en was de enige kandidaat die niet uit het bestuur van de AIBA kwam. Daardoor had ik qua naamsbekendheid een achterstand op de andere kandidaten. Toch ben ik er met mijn campagneteam in geslaagd om 45 landen achter mij te krijgen, waaronder grote boksnaties zoals de Verenigde Staten, Engeland en Thailand. Daar ben ik erg trots op.’

‘Het lastige is alleen dat de stem van landen als Fiji en Botswana even zwaar weegt als die van gerenommeerde bonden. Uiteindelijk heb je een meerderheid nodig en met name in Afrika en Azië heb ik te weinig landen kunnen overtuigen.’

Umar Kremlev (rechts) en Russisch bokser Sergey Kovalev. Beeld Valery Sharifulin/TASS

Kremlev beloofde in zijn campagne om 50 miljoen eigen geld te investeren in de sport en de schulden van de bond af te betalen. Heeft dat voor veel ‘kleinere’ landen de doorslag gegeven?

‘Dat denk ik wel. Een directe financiële injectie klinkt aantrekkelijk voor veel kleine landen. Zij kunnen met het geld van Kremlev schulden aflossen, evenementen organiseren en extra investeren in de sport.’

‘Ik kijk verder. Als het boksen niet meer welkom is op de Olympische Spelen, stopt ook de bijdrage van de meeste NOC’s en regeringen. Dan heeft het internationale boksen een nog veel groter probleem.’

In Tokio heeft de AIBA geen rol en organiseert een projectgroep van het IOC het Olympisch bokstoernooi. Maak jij je zorgen over de toekomst van het boksen op de Spelen?

‘Zeker. Het is veelzeggend dat het IOC Kremlev niet heeft gefeliciteerd met zijn verkiezing en dat geeft wel aan hoe zij denken over de verkiezingsuitslag. Op deze manier zullen de banden tussen de IOC en AIBA niet snel verbeteren en het zou verschrikkelijk zijn als bestuurlijke chaos er uiteindelijk voor zorgt dat ambitieuze boksers hun droom niet kunnen nastreven.

Aan de andere kant kan ik me niet voorstellen dat boksen van de Olympische kalender verdwijnt. Sinds 1904 heeft deze sport slechts één keer niet op het programma gestaan (Stockholm 1912). Boksen en de Spelen zijn onherroepelijk met elkaar verbonden en hoewel ik geen voorzitter ben geworden van de AIBA blijf ik knokken om deze sport Olympisch te houden.

Kremlev blijft voorzitter tot 2022, dan zijn er nieuwe verkiezingen. Je zou het over twee jaar opnieuw kunnen proberen?

‘Dat is zeker een optie, maar ik vind het te vroeg om daar nu al over na te denken. De afgelopen weken waren een slijtageslag met videogesprekken op de meest gekke tijdstippen midden in de nacht. Ik ga nu eerst bijkomen en blijf me de komende jaren inzetten als voorzitter van de Nederlandse boksbond.’