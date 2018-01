Boosheid bij Chelsea vanwege harde optreden scheidsrechter

In de tweede helft van de verlenging besloot Alvaro Morata het lot te tarten door een snoekduik te maken nadat hij de hand van Christoph Zimmerman op zijn schouder voelde. De Spanjaard zag geel, en rood nadat hij Scott had uitgefoeterd. Bij Chelsea heerste woede. Chris Mears oordeelde dat Scott de slechtste scheidsrechter was die hij ooit heeft gezien.



Boze fans veranderden zelfs het Wikipedia-profiel van Scott, suggererend dat hij in Norwich was geboren. Buiten West-Londen was er lof voor de 49-jarige arbiter. 'Simulatie, een smet op de English game, is lastig te beoordelen. In twee gevallen zag Scott het prima, bij Willian zat hij er naast', zegt oud-scheidsrechter Keith Hackett. Gary Lineker liet weten genoeg te hebben van duikende prima donna's als Ledesma: 'Oh fuck off Pedro', tweette de oud-spits.