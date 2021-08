Boomlange Amerikaanse tennisser Reilly Opelka is op en buiten de baan een attractie

Reilly Opelka ontwerpt graag zelf zijn kleding. Beeld AP

Tijdens de US Open, die vandaag begint, hoopt het thuispubliek vooral dat het gaat donderen op de banen van Flushing Meadows. De hoogstgeplaatste Amerikanen, de boomlange John Isner (2 meter 8) en Reilly Opelka (2 meter 11), zijn geen normale serveerders, ze droppen precisiebommen in het servicevak. ‘Servicerobotten’ worden ze genoemd, vaak zijn punten met een welgemikte klap binnen. Ze worden zo zelf niet moe en maken het tennis saai, luidt de kritiek.

Het is een bekende riedel in tennisland, eigenlijk al sinds Boris ‘Boom Boom’ Becker Wimbledon in 1985 won leeft de vrees dat servicekanonnen de heerschappij overnemen en de langere rally uitsterft. Maar Becker bleek juist een attractie met zijn Becker-duikjes en emotionele tirades en sloeg veel minder hard dan de generaties na hem.

Becker was ‘slechts’ 1 meter 91. Hoe langer de tennisser, hoe hoger en harder ze de bal kunnen raken vanwege de grotere hoek. Hun nadeel is vaak een gebrekkige mobiliteit, maar strikte fitnessregimes kunnen dat euvel opheffen.

Onder de beste de Amerikaanse spelers ontbreken steeds meer de rallykoningen, ze groeien vaak op hardcourt op en honkballen veel waardoor hun armen qua coördinatie en kracht goed ontwikkeld zijn, maar het specifieke voetenwerk niet. Zelfs de befaamde coach Bollettieri, die superretourneerder Agassi opleidde, koos op zijn academie steeds meer voor lange spelers.

De ware toptennisser heeft meer wapens nodig. Er zit zich nog steeds geen speler van meer dan twee meter tussen de twintig beste spelers aller tijden. De 36-jarige Isner bleef steken in de subtop, maar speelde wel de langste tenniswedstrijd ooit op Wimbledon, in 2010 tegen Mahut (70-68 in de vijfde set na ruim elf uur). Bij de net 24-jarige Opelka zijn de verwachtingen hoger, hij is meer allround.

De laatste drie ontmoetingen tussen de Twin Towers won Opelka, er waren geen servicebreaks. Tijdens hun partij in de halve finale van het ATP 250-toernooi in New York in 2019 werden 81 aces genoteerd, een record in een best-of-three-wedstrijd.

Opelka steeg door zijn eerste finaleplaats in een ATP Masters 1.000 finale in Toronto onlangs naar de 22ste plaats. Hij kan goed omgaan met kritiek. ‘Servebot’ (servicerobot) schreef de man uit Michigan op de cameralens na een overwinning in plaats van zijn handtekening te zetten. Op persconferenties retourneert hij stekelige vragen over zijn spel met sarcasme en venijn.

Opwindend

‘Isner en ik maken grappen over de definitie van servicerobot. Ik denk dat Isner, ik, Karlovic (2 meter 11), Raonic (1 meter 96) en Anderson (2 meter 3) tot het eerste servicerobotteam horen. Kyrgios komt in aanmerking, want hij wint veel van zijn servicegames. Maar we kwamen tot de conclusie dat servicerobots miserabel moeten zijn om naar te kijken en Kyrgios speelt te leuk, te opwindend.’

Dan serieuzer: ‘Iedereen die iets van tennis weet, weet dat de bal terugkomt, hoe goed je service ook is. Misschien een of twee wedstrijden per jaar waarin Isner en ik een perfecte wedstrijd spelen, hoeven we niet veel ballen te slaan. Isner is meer dan een service, net als ik. Je wordt geen top-20 van de wereld met slechts één type shot. Het is gewoon dom, belachelijk.’

Vervolgens stak de Amerikaan de draak met de bal die omgedraaid tussen de benen door geslagen wordt vanuit het achterveld, de tweener. Dat doet iedereen, dat is niet cool meer, net als de onderhandse service, stelde Opelka droog.

Kleeft aan Isner met zijn eeuwige petje en gladgeschoren babyface het imago van saaie familieman en Trump-aanhanger, daar oogt zijn twaalf jaar jongere vriend Opelka progressiever met zijn forse baard, kleurrijke shirts en de tandvleesroze Toten-bag van kunstenaar Franz West waarmee hij de baan betreedt.

Opelka ontwerpt graag zelf zijn kleding en zijn huidige optrekje in Florida is veranderd in een kunstgalerij met werken van Adam Rabinowitz, Frederick Kunath en Thrush Holmes. Samen met sponsor Red Bull knutselt hij aan op maat gemaakte, beschilderde pingpongtafels en bijpassende opvouwbare stadionstoelen.

Hij hangt ook veel rond met skatelegende Ryan Sheckler. Het kameraadschappelijke karakter van de skatewereld bevalt hem. ‘Veel van de tennisjongens zullen nauwelijks hallo zeggen tegen andere spelers, laat staan tegen hun fans. Voor veel spelers is hun routine: tennisbanen, hotel, sportschool, tennisbanen en herhalen. Ze zullen waarschijnlijk prima gedijen tijdens hun quarantaine.’

Hij wil de individualistische cultuur doorbreken en regelde toegangstickets voor een wanhopige fan die zich in de schulden stak en in zijn auto moest slapen om proftoernooien te bezoeken. Ook doneert hij honderd dollar per ace aan onderzoek naar ruggenmergletsel.

Opelka roert de trom voor meer transparantie over het sterk verlaagde prijzengeld bij tennistoernooien. Over de nadelen van lange tennissers haalt hij de schouders op. Dat de plekken waar hij de meeste tijd verblijft, vliegtuigstoelen en hotelbedden, steevast te klein zijn, daar heeft hij als robot natuurlijk geen last van.