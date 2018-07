Bonkend Kroatisch hart verliest van berekenend Frans verstand in zeldzame WK-finale: 4-2

Het bonkende Kroatische hart verloor van het berekenende verstand van Frankrijk, in een WK-finale die alleen al om het aantal doelpunten zeldzaam was: 4-2. Frankrijk is wereldkampioen voetbal, voor de tweede keer na 1998, maar het elftal van Didier Deschamps zal op Franse harten na weinig mensen in vervoering brengen, of het moet om individuele oprispingen van Franse spelers gaan.

Frankrijk blonk uit met de spelhervatting en met de counter, twee facetten die het WK beheersten. In die zin is het een terechte, passende kampioen. Kijkgenot telt niet op een WK, tenzij je voetbal ook als amusement wenst te zien. Tegenstander Kroatië was het wit­rood geblokte sprookje waarin bijna de beker werd gekaapt. De supporters waren massaal naar Moskou gereisd voor de finale. Zij wonnen met zingen.

Hun spelers voetbalden, omsingelden de Fransen en joegen ze op. Modric, uitgeroepen tot beste speler van het toernooi, en zijn kornuiten namen het middenveld in bezit. Het zat ze niet mee, ook niet qua arbitrage.

De Fransen dansten na de zege door Loezjniki. De veelkleurige ploeg met ritme, met feilloos gevoel voor elkaar, twintig jaar na Zidane. De Bijbelse regenbui bij de prijsuitreiking op het veld was schitterend, plus de koele handjes van Poetin, de warme omhelzingen van de Franse president Macron, die hoofden innig aan zijn natte pak drukte, net als zijn Kroatische collega Kolinda Grabar-Kitarovic deed.

Kylian Mbappé viert de vierde goal Foto AP

Geen opwindende ploeg

Alleen, het is geen opwindende ploeg, Frankrijk. Na de dominant voetballende wereldkampioenen Spanje (2010) en Duitsland (2014), die graag de bal wilden, is een blauwe machine voor vier jaar de beste, met een trainer die twintig jaar geleden de beker won als aanvoerder en zich daarmee bij een uniek gezelschap voegde, met de Braziliaan Zagallo en de Duitser Beckenbauer. Winnen als speler en trainer.

Berekend voetbal speelde Frankrijk, al was het af en toe mooi om naar te kijken, omdat de spelers elkaar goed vonden, omdat de snelle, goed uitgevoerde tegenaanval ook bezienswaardig kan zijn. En omdat Antoine Griezmann en Kylian Mbappé spelers van uitzonderlijke klasse zijn. Spits Giroud scoorde geen enkele keer.

Als Mbappé en Griezmann ruimte krijgen en de bal komt op het juiste moment, zijn ze niet te stoppen. Ze hoeven de bal niet zo vaak en zo lang, de Fransen. Zo wonnen ze van België en van Kroatië. De tegenstanders verwierven de sympathie, Frankrijk heeft de gouden bokaal.

President Macron viert de overwinning Foto EPA

Koning van de spelhervatting

Frankrijk heeft geen zwakke schakel en de slimme mannen leukten het droge spel in het laatste half uur op, toen Kroatië alles op de aanval moest gooien. Frankrijk was ook de koning van de spelhervatting, waaruit zes van de veertien doelpunten vielen. Een uur lang kwam de ploeg vrij goed weg, mede door voordelige beslissingen van de arbitrage, maar na 3-1 van Pogba was de strijd bekeken, al zorgde doelman Lloris met een kolderieke blunder nog voor een greintje spanning.

Frankrijk had in het eerste uur niet één fatsoenlijke aanval. Niet één. Frankrijk - Kroatië was nochtans een bijzonder voetbalfeest, zeker waar het het aantal doelpunten betreft, maar ook door het telkens rommelende onweer, door de leden van Pussy Riot die het veld bestormden en werden afgevoerd. Kroaten stonden na elke val op, tot ze niet meer konden.

Een lid van Pussy Riot high-fivet de Franse speler Mbappé Foto Getty Images

En natuurlijk waren daar de spelhervattingen, de loper naar succes. Advies: train, train en train op spelhervattingen. Koop of haal een voetballer met een gouden traptechniek en je bent een heel eind. Frankrijk sloeg alweer twee keer toe uit een hervatting, net als eerder tegen Australië, Argentinië, Uruguay en België. Telkens de openingsgoal. Strafschoppen, vrije trappen, hoekschoppen. Griezmann dook al voordat de verdediger hem licht raakte en kreeg een vrije trap van de stoere scheidsrechter Pitana. Hij legde de bal perfect voor, Mandzukic schampte de bal in het eigen doel.

Maar de Kroaten waren beter, zij voetbalden, zij waren gewend terug te komen, ze zetten de defensie onder druk en waren onverschrokken. En dus viel de 1-1, ook na een spelhervatting, al zaten tussen de vrije trap van Modric en het schitterend inschieten van Perisic nog een paar stations.

Het Franse team viert de tweede goal Foto Getty Images

Videoarbiter

Tja, en toen kwam de videoarbiter in actie. Die moest natuurlijk ook meedoen in de finale, als debutant op het toernooi. Hoekschop Griezmann, kopbal Matuidi, de hand van Perisic. Ja, hij stak zijn hand uit, maar die was zo dicht bij Matuidi. Een hand beweegt, tijdens een sprong. Dat kan niet anders.

Hands is het moeilijkst te beoordelen, het is interpretatie, zei de Nederlander Kuipers al voor het toernooi. Je zag Pitana twijfelen. Hij wilde het zien, aan de kant van het veld. Nog een keer. En nog een keer. Hij gaf penalty, Griezmann scoorde.

Na rust kreeg Frankrijk steeds meer ruimte. Eerst scoorde Pogba met een schot, nadat hij de aanval meesterlijk had opgezet met een fenomenale pass op Mbappé. Die scoorde als eerste tiener na Pelé in 1958 in de finale, met een schuiver van zeventien meter.

En toen ging het regenen, net toen Poetin en al die andere hoge lieden op het veld stonden. Hier hielp geen paraplu meer aan.

FIFA-president Infantino, president Poetin en president Macron na de wedstrijd Foto REUTERS