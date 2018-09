Bonensoep. Ze rijden verdomme op bonensoep!

Bogotá. Na een kleine week ben ik aan de Colombiaanse hoogte aangepast. Zo hoog is 2.600 meter niet. Ooit was ik met een groep mountainbikers in Tibet. Daar gingen we tot 5.400 meter. Dat is hetzelfde als met een plastic zak over het hoofd fietsen. Ik hoef me trouwens niet in te spannen in Bogotá. Niet fysiek althans.

De Bici Week, een projectweek van de stichting War Child in samenwerking met de Nederlandse ambassade, is bijna ten einde. Het leven is hard in de armere wijken van Bogotá. Iemand zei dat sinds het vredesakkoord met Farc het stedelijk geweld is toegenomen: bende-oorlogen, verkrachtingen, gedwongen prostitutie, moorden, rekrutering van kinderen door de gangs. In de wijk Usme is het Peace Bicycle Youth Center opgericht. Hier wordt de jeugd een mogelijkheid geboden een veiliger bestaan met meer perspectief op te bouwen. Het is indrukwekkend; het werkt!

Morgen zal ik bij een forumdiscussie Patrocinio Jiménez terugzien. Jiménez behoorde tot de eerste Colombiaanse wielerploeg die in 1983 in de Tour de France verscheen. Behalve over de stedelijke problematiek zal het daarover gaan. De Colombiaanse pioniers hadden nogal wat aanpassingsproblemen. In het gebergte deden ze aardig mee, maar in de waaiers en op de kasseien hadden ze al hun energie nodig om alleen maar op de fiets te blijven zitten.

Ik heb mijn geheugen even opgefrist. Volgens de internetarchieven eindigde Jiménez die Tour knap als tweede in het bergklassement. De Colombianen waren nog geen professionals. Het waren meer verkenners voor latere troepen.

Zal ik Jiménez aan het lachen maken en die anekdote vertellen uit de Dauphiné Libéré van 1984, waarin hijzelf niet reed?

In de eetzaal van een hotel ergens in de Savoie staan twee lange eettafels. Aan de ene zit de ploeg Panasonic — mijn ploeg — aan de andere de Colombiaanse equipe. De Panasonic-tafel is in shock. Die Dauphiné houden de Colombiaantjes op gruwelijke wijze huis in het hooggebergte. De West-Europese professionals worden compleet weggevaagd. Dat ziet er bar slecht uit voor de aanstaande Tour de France. De grote ploegleider Peter Post staat op, theatraal, verbolgen, verbijsterd. Hij schreeuwt tegen ons, en wijst naar die andere tafel: ‘Bonensoep. Ze rijden verdomme op bonensoep!’

Inderdaad, het is bonensoep. Het ene na het andere bord scheppen de Colombiaantjes naar binnen. Daar zitten we met ons uitgebalanceerde dieet. Niks zijn we waard volgens Post: morgen bonensoep, voor straf!

Overigens werd tijdens de Tour het evenwicht hersteld, maar dat was niet omdat de West-Europeanen massaal aan de bonensoep waren gegaan.