Bondscoach Wiegman vertrekt bij Nederlandse voetbalsters en gaat trainen in Engeland

Sarina Wiegman in actie tijdens het WK van 2019 in Frankrijk. Beeld AFP

Het vertrek van Wiegman naar Engeland is ook een erkenning voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Nederland. Een Nederlandse bondscoach in een land dat de beste wil worden, waar geld is en waar het EK van 2022 wordt gehouden.

Wiegman (50) is de opvolger van oud-voetballer Phil Neville. Ze tekent voor vier jaar en zal vertrekken na de Olympische Spelen van Tokio, die door de coronacrisis een jaar zijn uitgesteld. ‘Het is een grote eer te mogen werken bij de Engelse ploeg, in het land waar de wieg van het voetbal staat’, aldus Wiegman in een bericht van de FA.

Wiegman verwierf faam door de Europese titel in 2017 te winnen en twee jaar later op het WK de tweede plaats te veroveren, waarmee Oranje zich plaatste voor de Olympische Spelen. ‘De Spelen zijn een passende afsluiting van alles wat we in Nederland hebben bereikt.’ Het andere resterende doel, plaatsing dit najaar voor het EK van 2022 in Engeland, is een formaliteit.

Bijtertje

Sue Campbell, directeur vrouwenvoetbal van de FA, prijst Wiegmans ‘technische kennis, leiderschapskwaliteiten en winnaarsmentaliteit.’ Wiegman is hard als het moet, zorgzaam en rustig. ‘Ik heb mezelf getraind rustiger te zijn’, zei ze twee dagen voor de WK-finale, ruim een jaar geleden. ‘Een team heeft een beheerste coach nodig.’ Als voormalig middenvelder was ze een bijtertje, een schreeuwer soms. Ze leerde veel als speler in de Verenigde Staten, onder meer om een team te beschouwen als familie. Ook haar werk in het middelbaar onderwijs hielp haar bij het opbouwen van een trainersloopbaan.

De eendracht straalde van de nationale vrouwenploeg, waar ego’s bescheiden bleven. Wiegman zag het als haar taak om de energie, openheid en puurheid van het vrouwenvoetbal te bewaren. Ze werd als bondscoach aangesteld in januari 2017, een half jaar voor het EK in eigen land, toen ze als assistent doorschoof na het ontslag van Arjan van der Laan. De Haagse won het Europees kampioenschap, wat tot voor Nederlandse begrippen uitzinnige taferelen leidde, en bereikte de WK-finale in Lyon, verloren van de Verenigde Staten.

Vrouwentak

In de laatste jaren, en ook al eerder, vertrokken tal van internationals naar het buitenland, waarbij Engeland steeds meer de rol van topcompetitie vervult. Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk voetballen bij Arsenal, Jackie Groenen bij Manchester United. Engelse internationals krijgen ook van bondswege een forse vergoeding waarvan ze kunnen leven. De topclubs in Engeland bij de mannen maken serieus werk van hun vrouwentak, niet alleen omdat ze zich daartoe maatschappelijk verplicht voelen, ook omdat ze een nieuwe markt zien.

Wiegman kan in dat landschap veel meer verdienen dan in Nederland, waar ze het bijna niet beter kon doen dan in de afgelopen jaren. Ze constateerde na het WK dat het ‘voetballend moeilijker was dan het EK. Toen stegen alle spelers boven zichzelf uit. Nu sprankelde het spel minder.’

Ze zag de transformatie van de speelsters, van anonieme vrouwen tot nationale bekendheden als Lieke Martens, Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema en Jackie Groenen. Dat proces is voltooid. KNVB-directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma: ‘We gunnen haar deze transfer. We mogen trots zijn dat een Nederlandse coach bij zo’n toonaangevende natie aan de slag gaat.’