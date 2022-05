Bondscoach Van Gaal bruist van energie bij start Nations League

Louis van Gaal deelt handtekeningen uit. De bondscoach moet zijn ploeg gemotiveerd krijgen voor vier Nations Leagueduels Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Wat lief’, zegt Louis van Gaal in Zeist, als een vrouw (‘die vraag kan alleen van een vrouw komen’) hem vraagt naar zijn gezondheid. Hij is immers behandeld aan prostaatkanker. ‘Ik heb voldoende energie’, geeft hij een antwoord dat misschien niet hét antwoord is, maar wel een antwoord.

Van die energie, dat blijkt, ook tijdens de openbare training, met een zoom van gillende kinderen aan de rand van het veld. Van Gaal en de spelers zijn scherp, na het clubseizoen. Hij spreekt zalvende woorden met die typerende gorgel in de stem, die zich soms verheft. ‘Lekker Malacia. Klasse bal Noa. Heerlijk, heerlijk. Goed Frenkie.’ Soms neemt hij iemand apart. Jordan Teze. Hand op de schouder.

Over een half jaar is het WK in Qatar allang begonnen. Wie nu bij Oranje is, kan straks geblesseerd zijn of uit vorm. De kalender is zo vol, dat het eigenlijk ‘van de gekke’ is dat er nu Nations League is. Maar ja, iedereen draait mee op de mallemolen van het voetballeven. De selectie is dus samen voor vier duels in elf dagen, eerst tegen België, vrijdag in Brussel.

Achter de tafel gaat het veelvuldig over Georginio Wijnaldum, die niet is geselecteerd omdat hij ‘niet heeft geleverd’, ook niet in Oranje. Topsport is hard. Van Gaal wijst op vrij recente wissels en beurten als reserve, ook bij het Nederlands elftal. Als het hem te lang duurt, met vragen over Wijnaldum, groeit zijn ongeduld. ‘Het is geen revalidatiecentrum en geen psychotherapeutisch centrum.’ Ook geen automatische rittenkaart, zegt hij later. Als Wijnaldum zijn vorm hervindt, bij PSG of elders, is hij zo terug in de selectie, want Van Gaal is een ‘liefhebber van Georginio’ en nee, ze hebben geen ruzie. ‘Hij is niet uitgewist.’

De opbouw van het team

De media kunnen vinden dat Guus Til minder is dan Wijnaldum, maar de bondscoach kijkt anders. Hij ziet de opbouw van het team, de houding van spelers. ‘Ik moet de beste spelers uitnodigen. Als ik dat niet doe, val ik door de mand bij anderen.’ Het is al lastig genoeg, omdat niet iedereen onomstreden is bij zijn club. Op de ene positie is de keuze groter dan op de andere. Zo krijgt ook Bruno Martins Indi een kans, met wie Van Gaal het WK in Brazilië beleefde en die als centrale verdediger linksbenig is.

Met Wijnaldum heeft hij een half uur gesproken via Facetime. De middenvelder was niet blij, en Van Gaal vermoedt dat hij geen begrip heeft voor het besluit, maar ze keken elkaar recht in de ogen. Of de hiërarchie verandert, zal moeten blijken. Niet alleen vice-aanvoerder Wijnaldum ontbreekt. Aanvoerder Virgil van Dijk mag na het eerste duel op vakantie, omdat hij na een zware knieblessure een lang seizoen heeft afgewerkt met Liverpool, tot en met de verloren finale van de Champions League tegen Real Madrid.

Harde voeten

Zo is Van Gaal. Als uitdrager van het totale mens-principe heeft hij veel uit te leggen. Spits Vincent Janssen is verrassend geselecteerd, op aanraden van assistent-bondscoach Danny Blind ook, die een jaar of vijf geleden succesvol met hem werkte. Janssen is spits in Mexico, bij Monterrey, buiten het zicht van Nederland, en hij scoorde niet zo vaak. Maar Van Gaal zag drie duels op video, met twee doelpunten nota bene, en ziet in hem mogelijk een aanspeelpunt, een spits die spits is en spits blijft. Al heeft hij dan ‘harde voeten’, zoals het jargon luidt voor een speler zonder fabuleuze techniek.

‘Zo’n spits wil ik zien in het Nederlands elftal.’ Janssen gaat eerst trouwen komend weekeinde. ‘Ik vind dat hij mag trouwen en de bruidsnacht mag doorbrengen met zijn lieve vrouwtje, en ik vind ook dat hij daarna mag uitrusten.’ Zo is Van Gaal op zijn best, met opmerkingen die de grenzen van het onbetamelijke opzoeken en tegelijkertijd humoristisch zijn. Maatschappijkritisch is hij ook weer, over het geweld rond de velden. ‘Het is de heersende cultuur. Als de grote politici het voorbeeld niet geven, kun je dat niet verwachten van het volk. Het is een kwestie van normen, waarden en controle. We dragen allemaal schuld, misschien ook de bondscoach.’

Na de training wandelen spelers en staf naar de gillende toeschouwers, om handtekeningen uit te delen. Het mag weer, nu het nauwelijks nog gaat over corona. Van Gaal is het langst bezig. Hij fluit hard, als het tijd is om te gaan.